Szörnyű dolgot találtak a focizni induló gyerekek Németországban

Egy mindössze hatéves fiú focizás közben talált rá a koponyára emlékeztető emberi maradványra. A gyerek azonnal szólt a szüleinek, akik értesítették a rendőrséget. A helyszínre érkező hatóságok gyorsan lezárták a területet, majd megkezdték a helyszínelést. Az első szakértői megállapítások megerősítették, hogy a megtalált maradvány valóban emberi koponya. A további átvizsgálás során a nyomozók több csontot is találtak a környéken, köztük combcsontokat is. A wormsi rendőrség közlése szerint jelenleg több irányban folyik a nyomozás. Vizsgálják, hogy a csontváz egy eltűnt személyhez köthető-e, illetve hogy felmerül-e idegenkezűség gyanúja – írja a Bild.

A koponya ügyében a rendőrség még nyomoz Fotó: Oliver Dietze

A rejtélyes koponya ügyében még zajlik a nyomozás

Hogy súlyos bűncselekményről van-e szó, vagy más körülmények vezettek a halálesethez, csak a részletes igazságügyi és kriminalisztikai vizsgálatok lezárása után derülhet ki

– közölték a hatóságok.

Horror-Entdeckung in Worms:

Kinder finden menschlichen Schädel auf Bolzplatzhttps://t.co/6CVPhEeHkt pic.twitter.com/zgo833E1Ga — FJ Fischer (@FrankJosefFisc1) January 12, 2026

A rendőrség szerint az elemzések és az esetleges azonosítás hetekig is eltarthat. A környék lakóit az eset mélyen megrázta, a futballpályát és a vasútvonal melletti területet ideiglenesen fokozott ellenőrzés alá vonták. Az Origo korábban arról írt, hogy koponyákból készítettek ivóedényeket.