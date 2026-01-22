Aki nem mozog eleget, korábban meghalhat: de mit érdemes választani?

Egy friss, a BMJ Medicine folyóiratban megjelent tanulmány több mint 110 ezer ember mozgási szokásait elemezte. A kutatás célja az volt, hogy feltárja, mely mozgásformák csökkentik leginkább a korai halálozás kockázata szempontjából kulcsfontosságú tényezőket – írja a NewYorkPost.
Az adatok alapján a rendszeres gyaloglás bizonyult a leghatékonyabbnak: a legtöbbet sétálóknál 17 százalékkal alacsonyabb volt a korai halálozás kockázata.
Szintén jelentős előnyt jelent, ha valaki többféle mozgásformát kombinál — ebben az esetben 19 százalékos csökkenést mértek.
Korai halálozás kockázata — mely edzések működnek a legjobban?
A tanulmány szerint az egyes mozgásformák eltérő mértékben járultak hozzá az élettartam növeléséhez. Az ütősportok, például a tenisz és a squash 15 százalékkal csökkentették a korai halálozás kockázatát, míg az evezés 14 százalékos javulást mutatott.
A futás és a súlyzós edzés egyaránt 13 százalékos csökkenéssel járt, ami arra utal, hogy az állóképességi és az erősítő mozgásformák hasonló előnyöket kínálnak.
A hétköznapi lépcsőzés sem elhanyagolható: ez az egyszerű mozgás 10 százalékkal alacsonyabb kockázattal társult. Meglepő módon az úszás és a kerékpározás csak mérsékelt védőhatást mutatott, ami arra utal, hogy nem minden népszerű edzésforma egyformán hatékony a korai halálozás kockázata csökkentésében.
A változatosság is életet menthet
A kutatás arra is rámutatott, hogy nem kizárólag az edzés mennyisége számít. Azoknál, akik többféle mozgásformát építettek be a heti rutinjukba, 19 százalékkal alacsonyabb volt a korai halálozás kockázata, mint azoknál, akik egyetlen típusú edzésre korlátozták magukat.
A szakértők szerint ennek hátterében az állhat, hogy a szervezet eltérően reagál a különböző terhelésekre.
A változatos mozgás több izomcsoportot aktivál, csökkenti az egyoldalú túlterhelés esélyét, és hosszú távon kiegyensúlyozottabb terhelést biztosít, ami mérhető előnyt jelent a korai halálozás kockázata szempontjából.
Van egy pont, ahol már nem segít tovább
A kutatók ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a fizikai aktivitás jótékony hatása nem fokozható a végtelenségig. Az adatok szerint a teljes mozgásmennyiség egészségügyi előnyei heti 20 MET-óra körül tetőznek.
Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos szint felett a további edzés már nem csökkenti érdemben a korai halálozás kockázatát.
Más szóval nem a túlzásba vitt sportolás, hanem a rendszeres, fenntartható és következetes mozgás hozza a legnagyobb hosszú távú hasznot.
Az aktív emberek másban is előnyt élveznek
A vizsgálat szerint a magasabb aktivitási szinttel rendelkező résztvevők általában kevesebb egészségügyi kockázati tényezővel éltek együtt. Ritkábban fordult elő náluk magas vérnyomás és emelkedett koleszterinszint, ami önmagában is csökkenti a korai halálozás kockázatát.
Emellett ezek az emberek kevesebb alkoholt fogyasztottak, egészségesebben étkeztek, többet mozogtak közösségben, és általánosságban kiegyensúlyozottabb életmódot folytattak. A kutatók szerint ezek a tényezők együtt tovább erősítették a mozgás védőhatását, és hozzájárultak a korai halálozás kockázata mögött álló rizikók mérsékléséhez.
Kiderült a hosszú élet titka: napi 5 perc is elég lehet
Apró életmódbeli változtatások is meglepően nagy hatással lehetnek az egészségre, derül ki friss nemzetközi kutatásokból. A mozgás szerepe különösen felértékelődött, mert már napi néhány perces séta növelése és az ülőidő csökkentése is érezhetően javíthatja a hosszú távú kilátásokat. A szakértők szerint nem radikális edzéstervekre, hanem következetes, kis lépésekre van szükség.
Edzés, amitől nem öregszel el — ezt a 3 gyakorlatot minden nap csinálni kellene
Az edzés nem feltétlenül igényel konditermet vagy drága eszközöket, mégis alapvető szerepet játszik az egészség és a mozgékonyság megőrzésében. Az edzés rendszeres beiktatása segít lassítani az izomvesztést, javítja az egyensúlyt, és hosszú távon támogatja az aktív, önálló életvitelt minden életkorban.