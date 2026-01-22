Aki nem mozog eleget, korábban meghalhat: de mit érdemes választani?

Egy friss, a BMJ Medicine folyóiratban megjelent tanulmány több mint 110 ezer ember mozgási szokásait elemezte. A kutatás célja az volt, hogy feltárja, mely mozgásformák csökkentik leginkább a korai halálozás kockázata szempontjából kulcsfontosságú tényezőket – írja a NewYorkPost.

A korai halálozás kockázata csökkenthető rendszeres és változatos mozgással — már a mindennapi gyaloglás is sokat számít. Fotó:Illusztráció/Unplash

Az adatok alapján a rendszeres gyaloglás bizonyult a leghatékonyabbnak: a legtöbbet sétálóknál 17 százalékkal alacsonyabb volt a korai halálozás kockázata.

Szintén jelentős előnyt jelent, ha valaki többféle mozgásformát kombinál — ebben az esetben 19 százalékos csökkenést mértek.

Korai halálozás kockázata — mely edzések működnek a legjobban?

A tanulmány szerint az egyes mozgásformák eltérő mértékben járultak hozzá az élettartam növeléséhez. Az ütősportok, például a tenisz és a squash 15 százalékkal csökkentették a korai halálozás kockázatát, míg az evezés 14 százalékos javulást mutatott.

A futás és a súlyzós edzés egyaránt 13 százalékos csökkenéssel járt, ami arra utal, hogy az állóképességi és az erősítő mozgásformák hasonló előnyöket kínálnak.

A hétköznapi lépcsőzés sem elhanyagolható: ez az egyszerű mozgás 10 százalékkal alacsonyabb kockázattal társult. Meglepő módon az úszás és a kerékpározás csak mérsékelt védőhatást mutatott, ami arra utal, hogy nem minden népszerű edzésforma egyformán hatékony a korai halálozás kockázata csökkentésében.

A változatosság is életet menthet

A kutatás arra is rámutatott, hogy nem kizárólag az edzés mennyisége számít. Azoknál, akik többféle mozgásformát építettek be a heti rutinjukba, 19 százalékkal alacsonyabb volt a korai halálozás kockázata, mint azoknál, akik egyetlen típusú edzésre korlátozták magukat.

A szakértők szerint ennek hátterében az állhat, hogy a szervezet eltérően reagál a különböző terhelésekre.

A változatos mozgás több izomcsoportot aktivál, csökkenti az egyoldalú túlterhelés esélyét, és hosszú távon kiegyensúlyozottabb terhelést biztosít, ami mérhető előnyt jelent a korai halálozás kockázata szempontjából.

Van egy pont, ahol már nem segít tovább

A kutatók ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a fizikai aktivitás jótékony hatása nem fokozható a végtelenségig. Az adatok szerint a teljes mozgásmennyiség egészségügyi előnyei heti 20 MET-óra körül tetőznek.