A túl korai kelés veszélyes lehet? Orvosok figyelmeztetnek

Az év elején sokan próbálnak új szokásokat kialakítani, és a korai kelés gyakran az első a listán. Alvásszakértők szerint azonban a korai ébredés nem mindenkinek előnyös: míg egyesek energikusan kezdhetik a napot, másoknál fáradtságot és hosszú távú egészségügyi kockázatokat okozhat – írja a Fox News.

A korai kelés nem mindenki számára előnyös – Fotó: Unsplash

Miért nem előnyös a korai kelés mindenkinek?

Nem minden szervezet egyforma. A reggeli típusok könnyen elalszanak este és frissek hajnalban, míg az éjszakai baglyok később aktívak, és nehezen ébrednek korán. Számukra a korai kelés kifejezetten hátrányos lehet: gyakran tompaságot, csökkent koncentrációt és mentális kimerültséget eredményez.

Hogyan befolyásolja az alvásciklus a korai kelést?

Az alvás 90–110 perces ciklusokból áll, melyek váltakoznak a mélyalvás és a REM-fázis között. Éjszaka elején a mélyalvás dominál, ami a testi regenerációért felelős, míg hajnalra több a REM-alvás, ami a tanulást és az érzelmi feldolgozást támogatja. A túl korai ébredés ezt a létfontosságú szakaszt rövidíti meg.

Mennyire számít a genetika a korai kelésnél?

Alvás–ébrenlét ritmusunk akár 40–50 százalékban öröklött. Sok ember belső órája ezért eleve későbbre van hangolva. Ha valaki rendszeresen szembemegy ezzel, az „felpörgött, de fáradt” állapothoz, hangulati ingadozáshoz és hosszú távú anyagcsere-problémákhoz vezethet.

Milyen kockázatokkal járhat a kényszerű korai kelés?

Az éjszakai baglyoknál gyakoribb a szorongás, a depresszió, az elhízás, az alvási apnoe és a 2-es típusú cukorbetegség, különösen, ha munka vagy család miatt rendszeresen korán kell kelniük.

Hogyan lehet okosan alkalmazkodni a korai keléshez?

A szakértők szerint a következetesség és az alvás minősége fontosabb, mint a minél korábbi ébredés. Segíthet a rendszeres lefekvési idő, az esti képernyőhasználat csökkentése, valamint a fokozatos átállás: napi 15 perccel korábbi ébredés is elegendő lehet. A reggeli erős fény támogatja az alkalmazkodást, ha összhangban marad a szervezet belső órájával.

