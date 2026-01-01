Kórházba szállították Pinket a szilveszteri buli után

Pink elmondása szerint két új porckorongot kapott a nyakába. Mint Instagram-posztjában írta, ez nem egy „divatos arcfelvarrás”, hanem a teste rendbetétele, amelyet a hosszú évek óta tartó, fizikailag megterhelő rock’n’roll életmód tett szükségessé – írja a Daily Mail.

Pink

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pink optimistán tekint a jövőbe

Pink az újév első napját egyedül töltötte a kórházban, miközben családja – férje, Carey Hart és két gyermekük, a 14 éves Willow és a 9 éves Jameson – snowboardozással búcsúztatta az óévet. Az énekesnő azonban így is optimistán tekint 2026-ra, ő maga döntött úgy, hogy az új év jobb lesz, mint az elősző.

A rock and roll kontakt sport”

– fogalmazott az amerikai sztár, majd hozzátette: az új heg számára emlékeztető arra, hogy értékelje a testét.

Pink megható újévi üzenetében nemcsak saját gyógyulásáról írt, hanem arról is, hogy szeretne tenni azért, hogy mások is megőrizhessék a jogot a szabad döntéshez és a boldoguláshoz. Posztját jókívánságokkal zárta, több örömöt, szeretetet és kevesebb szomorúságot kívánva követőinek.

Pink az elmúlt időszakban többször is aggodalmat keltett rajongóiban: korábban infúzióval készült fotót is megosztott, amelyről később kiderült, hogy egy E. coli-fertőzés utáni kezelés része volt.

Az énekesnő azonban most is igyekszik a pozitívumokra koncentrálni, és bízik benne, hogy az új év már a felépülésről és az örömről szól majd.

Szexi fotókkal jelentette be visszatérését

Pink mintegy négyéves kihagyás után 2023-ban tért vissza a színpadra. A nagy bejelentést nem bízta a véletlenre, szexi fotókon mutatta meg a testét.