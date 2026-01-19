Ennél meghatóbbat ma már nem lát: kórházban mondták ki az igent

Egy coloradói kórház folyosóján tartották meg azt a kórházi esküvőt, amelyet az intézmény dolgozói szerveztek meg egy súlyos beteg menyasszony és párja számára. Aliana és Bailey Gleason 11 év együttlét után mondták ki az igent, miután a nőnél egy ritka, a gerincet is érintő szarkómát diagnosztizáltak - írja az Independent.

A menyasszony kerekesszékben érkezett meg a kórházi esküvő rögtönzött helyszínére

Fotó: You Tube / 9NEWS

Kórházi esküvő, amely reményt adott

A pár korábban anyagi okok miatt halogatta az esküvőt, a diagnózis azonban felgyorsította a döntést. Amikor a kórházi személyzet értesült az eljegyzésről, rövid időn belül megszervezték a szertartást: feldíszítették a folyosót, virágszirmokkal és lufikkal teremtettek ünnepi környezetet. Aliana fehér menyasszonyi ruhában, kerekesszékben érkezett meg a rögtönzött oltárhoz.

A ceremónia után a menyasszony arról beszélt, hogy a történtek ellenére az esküvő pontosan olyan lett, amilyennek lennie kellett. A vőlegény szerint nem kényszermegoldás született, hanem egy olyan döntés, amely megerősítette elhatározásukat, hogy együtt néznek szembe a rájuk váró nehézségekkel.

Az onkológiai osztály munkatársai kiemelték: ritkán adódik lehetőség arra, hogy a gyógyításon túl ilyen személyes támogatást nyújtsanak egy betegnek és családjának. A személyzet Aliana kitartását és lelki erejét is hangsúlyozta, aki a kedvezőtlen hírek ellenére is derűvel fogadja a mindennapokat.

