Egy járvány, ami miatt megállt a világ – hat éve robbant ki a koronavírus-pandémia

A koronavírus néhány héten belül kilépett Kína határain túlra. 2020. január 30-án a WHO nemzetközi horderejű közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett, március 11-én pedig hivatalosan is világjárvánnyá nyilvánította a COVID–19-et.

2020. január 5.: így indult a koronavírus-járvány

Fotó: Anna Shvets / Pexels

Ekkorra Európában – különösen Olaszországban – már tömeges megbetegedések jelentek meg, és világossá vált: Magyarország sem maradhat érintetlen.

Koronavírus Magyarországon – a járvány kronológiája

2020 – az első hullám

A koronavírus 2020 márciusának elején jelent meg hivatalosan Magyarországon.

Március 4-én jelentették be az első két fertőzöttet,

néhány nappal később pedig világossá vált, hogy a járvány gyorsabban terjed, mint ahogyan azt sokan gondolták.

Március 11-én a kormány veszélyhelyzetet hirdetett,

amely alapjaiban változtatta meg a mindennapokat: bezártak az iskolák, elmaradtak a rendezvények, és rövid időn belül kiürültek a közterek.

Március 28-án életbe léptek az első kijárási korlátozások.

A lakosság jelentős része otthonról dolgozott, a boltok korlátozott nyitvatartással működtek, és szinte teljesen megszűnt a közösségi élet. A tavaszi hónapok végére az első hullám lecsengett – június végén körülbelül 4 000 igazolt fertőzöttet és 570 halálesetet tartottak nyilván Magyarországon.

Kijárási korlátozási figyelemfelhívás 2020. március

Fotó: Magyarország Kormánya / Képernyőkép

2020 ősz – 2021 tavasz: a második és harmadik hullám

A nyári enyhülés után 2020 őszén ismét meredeken emelkedni kezdett a fertőzöttek száma. A kormány újabb korlátozásokat vezetett be:

november 11-től visszatért a kijárási korlátozás, digitális oktatásra álltak át az iskolák, és bevezették a 20 órás boltzárat.

A járvány legsúlyosabb időszaka 2021 tavaszán következett. Áprilisban több alkalommal is meghaladta a napi 300 főt az elhunytak száma, ami az egész országot megrázta.

Maszk, karantén, oltás – így írta át életünket a koronavírus (Illusztráció!)

Fotó: CDC / Pexels

Az oltások időszaka

A reményt az oltások hozták el. 2020. december 26-án megkezdődött az országos oltási kampány, amely gyors ütemben haladt előre.

2021 tavaszára Magyarország Európa élmezőnyébe került, és az elsők között haladta meg az 5 millió beoltottat.

Az oltások hatása hamar érzékelhetővé vált: csökkent a kórházi kezelések száma, és jelentősen mérséklődött a súlyos megbetegedések, valamint a halálesetek aránya is.