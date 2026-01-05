Egy járvány, ami miatt megállt a világ – hat éve robbant ki a koronavírus-pandémia

A koronavírus néhány héten belül kilépett Kína határain túlra. 2020. január 30-án a WHO nemzetközi horderejű közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett, március 11-én pedig hivatalosan is világjárvánnyá nyilvánította a COVID–19-et.
Ekkorra Európában – különösen Olaszországban – már tömeges megbetegedések jelentek meg, és világossá vált: Magyarország sem maradhat érintetlen.
Koronavírus Magyarországon – a járvány kronológiája
2020 – az első hullám
A koronavírus 2020 márciusának elején jelent meg hivatalosan Magyarországon.
Március 4-én jelentették be az első két fertőzöttet,
néhány nappal később pedig világossá vált, hogy a járvány gyorsabban terjed, mint ahogyan azt sokan gondolták.
Március 11-én a kormány veszélyhelyzetet hirdetett,
amely alapjaiban változtatta meg a mindennapokat: bezártak az iskolák, elmaradtak a rendezvények, és rövid időn belül kiürültek a közterek.
Március 28-án életbe léptek az első kijárási korlátozások.
A lakosság jelentős része otthonról dolgozott, a boltok korlátozott nyitvatartással működtek, és szinte teljesen megszűnt a közösségi élet. A tavaszi hónapok végére az első hullám lecsengett – június végén körülbelül 4 000 igazolt fertőzöttet és 570 halálesetet tartottak nyilván Magyarországon.
2020 ősz – 2021 tavasz: a második és harmadik hullám
A nyári enyhülés után 2020 őszén ismét meredeken emelkedni kezdett a fertőzöttek száma. A kormány újabb korlátozásokat vezetett be:
november 11-től visszatért a kijárási korlátozás, digitális oktatásra álltak át az iskolák, és bevezették a 20 órás boltzárat.
A járvány legsúlyosabb időszaka 2021 tavaszán következett. Áprilisban több alkalommal is meghaladta a napi 300 főt az elhunytak száma, ami az egész országot megrázta.
Az oltások időszaka
A reményt az oltások hozták el. 2020. december 26-án megkezdődött az országos oltási kampány, amely gyors ütemben haladt előre.
2021 tavaszára Magyarország Európa élmezőnyébe került, és az elsők között haladta meg az 5 millió beoltottat.
Az oltások hatása hamar érzékelhetővé vált: csökkent a kórházi kezelések száma, és jelentősen mérséklődött a súlyos megbetegedések, valamint a halálesetek aránya is.
2022–2023 – az endémiás szakasz
A következő években a járvány fokozatosan veszített erejéből. 2022-ben sorra megszűntek a korlátozások, eltörölték a maszkviselési kötelezettséget és a védettségi igazolvány használatát is.
2023-ra a COVID–19 jellemzően szezonális, influenzaszerű megbetegedéssé vált, amely már nem bénította meg a mindennapi életet – bár emléke és hatása továbbra is velünk maradt.
Mérleg számokban (2020–2023)
Magyarországon a járvány alatt:
- Igazolt fertőzöttek száma: több mint 2,2 millió fő
- Elhunytak száma: közel 49 000 fő
- Beadott oltások száma: több mint 16 millió dózis
Egy korszak, amely mindannyiunkat megváltoztatott
A Vuhanból indult járvány nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi és lelki értelemben is korszakhatárt jelentett. Megváltozott a munkavégzés, az oktatás, az emberi kapcsolatok – és az a mód is, ahogyan a biztonságra, a közösségre és a felelősségre tekintünk.
Hat év távlatából már tudjuk:
2020. január 5-e nem csupán egy egészségügyi közlemény dátuma volt – hanem egy új történelmi korszak kezdete.
