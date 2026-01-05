Egy járvány, ami miatt megállt a világ – hat éve robbant ki a koronavírus-pandémia

Hírlevél
2020. január 5-én a kínai hatóságok hivatalosan is bejelentették, hogy Vuhan városában egy új, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedés terjed. A koronavírus ekkor még csupán egy távoli egészségügyi hírnek tűnt – néhány héttel később azonban gyökeresen megváltoztatta a mindennapokat Magyarországon is.
koronavírusVuhanjárványvilágjárványMagyarország

A koronavírus néhány héten belül kilépett Kína határain túlra. 2020. január 30-án a WHO nemzetközi horderejű közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett, március 11-én pedig hivatalosan is világjárvánnyá nyilvánította a COVID–19-et.

koronavírus
2020. január 5.: így indult a koronavírus-járvány
Fotó: Anna Shvets / Pexels

Ekkorra Európában – különösen Olaszországban – már tömeges megbetegedések jelentek meg, és világossá vált: Magyarország sem maradhat érintetlen.

Koronavírus Magyarországon – a járvány kronológiája

2020 – az első hullám

A koronavírus 2020 márciusának elején jelent meg hivatalosan Magyarországon. 

Március 4-én jelentették be az első két fertőzöttet,

néhány nappal később pedig világossá vált, hogy a járvány gyorsabban terjed, mint ahogyan azt sokan gondolták. 

Március 11-én a kormány veszélyhelyzetet hirdetett,

 amely alapjaiban változtatta meg a mindennapokat: bezártak az iskolák, elmaradtak a rendezvények, és rövid időn belül kiürültek a közterek.

Március 28-án életbe léptek az első kijárási korlátozások.

A lakosság jelentős része otthonról dolgozott, a boltok korlátozott nyitvatartással működtek, és szinte teljesen megszűnt a közösségi élet. A tavaszi hónapok végére az első hullám lecsengett – június végén körülbelül 4 000 igazolt fertőzöttet és 570 halálesetet tartottak nyilván Magyarországon.

koronavírus
Kijárási korlátozási figyelemfelhívás 2020. március
Fotó: Magyarország Kormánya / Képernyőkép

2020 ősz – 2021 tavasz: a második és harmadik hullám

A nyári enyhülés után 2020 őszén ismét meredeken emelkedni kezdett a fertőzöttek száma. A kormány újabb korlátozásokat vezetett be: 

november 11-től visszatért a kijárási korlátozás, digitális oktatásra álltak át az iskolák, és bevezették a 20 órás boltzárat.

A járvány legsúlyosabb időszaka 2021 tavaszán következett. Áprilisban több alkalommal is meghaladta a napi 300 főt az elhunytak száma, ami az egész országot megrázta.

koronavírus
Maszk, karantén, oltás – így írta át életünket a koronavírus (Illusztráció!)
Fotó: CDC / Pexels

Az oltások időszaka

A reményt az oltások hozták el. 2020. december 26-án megkezdődött az országos oltási kampány, amely gyors ütemben haladt előre. 

2021 tavaszára Magyarország Európa élmezőnyébe került, és az elsők között haladta meg az 5 millió beoltottat.

Az oltások hatása hamar érzékelhetővé vált: csökkent a kórházi kezelések száma, és jelentősen mérséklődött a súlyos megbetegedések, valamint a halálesetek aránya is.

koronavírus - Medical staff works on a cool box as they prepare to administer a Covid-19 coronavirus vaccine to healthcare workers at the J.L.N (Jawaharlal Nehru Hospital) Hospital in Ajmer, Rajasthan, India on 16 January 2021. (Photo by Himanshu Sharma/NurPhoto) (Photo by Himanshu Sharma / NurPhoto via AFP)
Hűtődobozzal dolgozó egészségügyi személyzet készül beadni a Covid-19 koronavírus elleni vakcinát az indiai rádzsasztáni Ajmerben található JLN (Jawaharlal Nehru Kórház) kórházban 2021. január 16-án. 
Fotó: HIMANSHU SHARMA / NurPhoto / AFP

2022–2023 – az endémiás szakasz

A következő években a járvány fokozatosan veszített erejéből. 2022-ben sorra megszűntek a korlátozások, eltörölték a maszkviselési kötelezettséget és a védettségi igazolvány használatát is.

koronavírus, védettségi igazolvány
Védettségi igazolvány
Fotó: Origo

2023-ra a COVID–19 jellemzően szezonális, influenzaszerű megbetegedéssé vált, amely már nem bénította meg a mindennapi életet – bár emléke és hatása továbbra is velünk maradt.

Mérleg számokban (2020–2023)

Magyarországon a járvány alatt:

  • Igazolt fertőzöttek száma: több mint 2,2 millió fő
  • Elhunytak száma: közel 49 000 fő
  • Beadott oltások száma: több mint 16 millió dózis

Egy korszak, amely mindannyiunkat megváltoztatott

A Vuhanból indult járvány nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi és lelki értelemben is korszakhatárt jelentett. Megváltozott a munkavégzés, az oktatás, az emberi kapcsolatok – és az a mód is, ahogyan a biztonságra, a közösségre és a felelősségre tekintünk.

Hat év távlatából már tudjuk:

2020. január 5-e nem csupán egy egészségügyi közlemény dátuma volt – hanem egy új történelmi korszak kezdete.

