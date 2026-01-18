Kilenc év, három ország, egy gyilkosság – elfogták a világ egyik legkeresettebb bűnözőjét

Az FBI pénteken Mexikóban elfogta Alejandro Rosales Castillót, aki 2017 óta szerepelt az Egyesült Államok legkeresettebb szökevényei között. A körözött bűnöző ellen egy 2016-os gyilkosság miatt folyt hatósági nyomozás, amely kilenc év bujkálás után vezetett nemzetközi elfogáshoz.

Körözött bűnöző: az FBI elfogta az egyik legkeresettebb szökevényt

A hatóságok szerint a mexikói férfit azzal gyanúsítják, hogy 2016-ban meggyilkolta volt munkatársát, a 23 éves Ly Le-t az észak-karolinai Charlotte városában.

A bűncselekmény hátterében egy ezer dolláros tartozás állhatott, a nő pedig azután tűnt el, hogy találkozót beszéltek meg egy benzinkútnál.

A körözés során később Ly Le autóját Arizona területén találták meg, ami megerősítette a hatóságok gyanúját. A körözött bűnöző ezután éveken át szökevényként bujkált.

Ten Most Wanted Fugitive Alejandro Rosales Castillo is wanted by the #FBI for his alleged involvement in the murder of a female co-worker in Charlotte, North Carolina, in August of 2016: https://t.co/ELqLRPRU5j pic.twitter.com/ljOmCvlxpG — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 14, 2025

Az FBI közlése szerint a férfit Pachuca városában, Mexikó Hidalgo államában fogták el. A nemzetközi elfogás a mexikói hatóságokkal együttműködésben történt, és jelentős áttörést jelent a hosszú ideje húzódó bűnügyben.

A mexikói férfi jelenleg őrizetben van, és kiadatásra vár az Egyesült Államokba.

A hatósági nyomozás során korábban több más személy ellen is vádat emeltek bűnpártolás miatt, mivel a gyanú szerint segítették a szökevényt a bujkálásban. Az FBI hangsúlyozta: a legkeresettebb szökevény elfogása fontos lépés az igazságszolgáltatás felé – írja a Fox News.

