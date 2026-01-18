Kilenc év, három ország, egy gyilkosság – elfogták a világ egyik legkeresettebb bűnözőjét

Hírlevél
Kilenc éven át menekült a hatóságok elől. A körözött bűnöző az FBI legkeresettebb szökevényeként szerepelt, mielőtt Mexikóban elfogták. Az elfogás közelebb hozhatja a választ egy évek óta nyitott gyilkossági ügyben.
Az FBI pénteken Mexikóban elfogta Alejandro Rosales Castillót, aki 2017 óta szerepelt az Egyesült Államok legkeresettebb szökevényei között. A körözött bűnöző ellen egy 2016-os gyilkosság miatt folyt hatósági nyomozás, amely kilenc év bujkálás után vezetett nemzetközi elfogáshoz.

körözött bűnöző, WASHINGTON, DC  MAY 28:The FBI logo is visible on an FBI Police vehicle in Washington, D.C., on May 28, 2025. (Photo by STR/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP)
körözött bűnöző: A szökevény meggyilkolta egy volt munkatársát, majd éveken keresztül menekült a hatóság elől (illusztráció) – Fotó: STR / NurPhoto

Körözött bűnöző: az FBI elfogta az egyik legkeresettebb szökevényt

A hatóságok szerint a mexikói férfit azzal gyanúsítják, hogy 2016-ban meggyilkolta volt munkatársát, a 23 éves Ly Le-t az észak-karolinai Charlotte városában.

A bűncselekmény hátterében egy ezer dolláros tartozás állhatott, a nő pedig azután tűnt el, hogy találkozót beszéltek meg egy benzinkútnál.

A körözés során később Ly Le autóját Arizona területén találták meg, ami megerősítette a hatóságok gyanúját. A körözött bűnöző ezután éveken át szökevényként bujkált.

Az FBI közlése szerint a férfit Pachuca városában, Mexikó Hidalgo államában fogták el. A nemzetközi elfogás a mexikói hatóságokkal együttműködésben történt, és jelentős áttörést jelent a hosszú ideje húzódó bűnügyben.

TOP veszélyes bűnöző körözés alatt – vigyázzon, bárhol szembe jöhet

A mexikói férfi jelenleg őrizetben van, és kiadatásra vár az Egyesült Államokba.

A hatósági nyomozás során korábban több más személy ellen is vádat emeltek bűnpártolás miatt, mivel a gyanú szerint segítették a szökevényt a bujkálásban. Az FBI hangsúlyozta: a legkeresettebb szökevény elfogása fontos lépés az igazságszolgáltatás felé – írja a Fox News.

Szabadlábon a román baltás gyilkos – már az FBI is keresi

Már több mint fél éve tart a hajtóvadászat egy brutális román bűnöző után, aki kegyetlenségével egész Európát sokkolta. A gyilkos nyomtalanul eltűnt és a hatóságok szerint akár Magyarországon is rejtőzködhet.

 

 

