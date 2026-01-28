Történelmi ítélet: a volt államfő után a felesége is börtönbe megy

Kim Konhit azzal vádolták, hogy ajándékokat fogadott el az Egyesítés Egyháza nevű vallási szervezettől üzleti szívességekért cserébe. A korrupciós botrány kapcsán a BBC megjegyzi: ilyen még soha nem történt az ázsiai ország történetében, hogy egyszerre ítélték el egy volt elnököt és annak feleségét.

A korrupciós botrány miatt elítélt egykori first lady

Fotó: Csang Szungdzsun / MTI/EPA/Getty Images pool

Korrupciós botrány: több vád a politikusfeleség ellen

Az ügyészség eredetileg 15 éves börtönbüntetést kért Kimre vesztegetés, részvénymanipuláció és a politikai finanszírozási törvények megsértése miatt.

A bíróság azonban a bizonyítékok hiányára hivatkozva a részvénymanipulációval és a politikai adománygyűjtési szabályok megsértésével kapcsolatos vádak alól felmentette a volt first ladyt.

A Kim védelmét ellátó ügyvédek ugyanakkor a 20 hónapos börtönbüntetést is sokallják, ezért bejelentették, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen.

Kim augusztus óta van börtönben, mivel a szöuli bíróság attól tartva, hogy bizonyítékokat semmisíthet meg, elrendelte letartóztatását.

A volt first lady börtönbe vonulása előtt nyilvánosan bocsánatot kért azért, hogy a vele szemben felhozott vádak aggodalmat okozhattak, és ártatlanságát hangoztatta. Dél-Korea történetében először emeltek hivatalosan vádat egy volt first lady ellen.

A Kim ügyében hozott ítéletet követően, várhatóan néhány héten belül férje, Jun Szogjol korábbi dél-koreai elnök ügyében is ítéletet hirdetnek majd. Jun Szogjol elnököt tavaly áprilisban mozdították el hivatalából, miután 2024 decemberében sikertelenül próbált szükségállapotot bevezetni.

Azóta több vádpont – köztük lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés – miatt folyik ellene bírósági eljárás.

Aranypaloták, báli ruhák és luxusautók: így él az ukrán politikai elit

Miközben az ukrán vezetés folyamatosan újabb és újabb milliárdokat követel Brüsszeltől és a nyugati adófizetőktől, egymás után pattannak ki a korrupciós botrányok Ukrajnában.

Újabb korrupciós botrány Zelenszkij embere körül

Az ukrán korrupcióellenes hatóság vádat emelt Volodimir Zelenszkij korábbi kabinetfőnök-helyettese ellen egy több millió dolláros sikkasztási ügyben.