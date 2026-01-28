Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

Dél-Korea

Történelmi ítélet: a volt államfő után a felesége is börtönbe megy

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Szöuli Központi Kerületi Bíróság szerdán korrupciós vádak alapján 20 hónapos börtönbüntetésre ítélte Kim Konhi volt dél-koreai first ladyt. Kim Konhi augusztus óta börtönben várta, hogy milyen ítélet születik a korrupciós botrányban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dél-Koreakorrupciós botránybörtönbüntés

Kim Konhit azzal vádolták, hogy ajándékokat fogadott el az Egyesítés Egyháza nevű vallási szervezettől üzleti szívességekért cserébe. A korrupciós botrány kapcsán a BBC megjegyzi: ilyen még soha nem történt az ázsiai ország történetében, hogy egyszerre ítélték el egy volt elnököt és annak feleségét.

A korrupciós botrány miatt elítélt egykori First Lady – Fotó: Csang Szungdzsun / MTI/EPA/Getty Images pool
A korrupciós botrány miatt elítélt egykori first lady
Fotó: Csang Szungdzsun / MTI/EPA/Getty Images pool

Korrupciós botrány: több vád a politikusfeleség ellen 

Az ügyészség eredetileg 15 éves börtönbüntetést kért Kimre vesztegetés, részvénymanipuláció és a politikai finanszírozási törvények megsértése miatt. 

A bíróság azonban a bizonyítékok hiányára hivatkozva a részvénymanipulációval és a politikai adománygyűjtési szabályok megsértésével kapcsolatos vádak alól felmentette a volt first ladyt. 

A Kim védelmét ellátó ügyvédek ugyanakkor a 20 hónapos börtönbüntetést is sokallják, ezért bejelentették, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen.

Kim augusztus óta van börtönben, mivel a szöuli bíróság attól tartva, hogy bizonyítékokat semmisíthet meg, elrendelte letartóztatását.

A volt first lady börtönbe vonulása előtt nyilvánosan bocsánatot kért azért, hogy a vele szemben felhozott vádak aggodalmat okozhattak, és ártatlanságát hangoztatta. Dél-Korea történetében először emeltek hivatalosan vádat egy volt first lady ellen.

A Kim ügyében hozott ítéletet követően, várhatóan néhány héten belül férje, Jun Szogjol korábbi dél-koreai elnök ügyében is ítéletet hirdetnek majd. Jun Szogjol elnököt tavaly áprilisban mozdították el hivatalából, miután 2024 decemberében sikertelenül próbált szükségállapotot bevezetni. 

Azóta több vádpont – köztük lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés – miatt folyik ellene bírósági eljárás.

Aranypaloták, báli ruhák és luxusautók: így él az ukrán politikai elit

Miközben az ukrán vezetés folyamatosan újabb és újabb milliárdokat követel Brüsszeltől és a nyugati adófizetőktől, egymás után pattannak ki a korrupciós botrányok Ukrajnában.

Újabb korrupciós botrány Zelenszkij embere körül

Az ukrán korrupcióellenes hatóság vádat emelt Volodimir Zelenszkij korábbi kabinetfőnök-helyettese ellen egy több millió dolláros sikkasztási ügyben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!