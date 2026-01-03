Tragédia Londonban – körülmetélés után halt meg egy csecsemő

A körülmetélés egy 2023. február 12-én, Nyugat-Londonban végrehajtott nem orvosi beavatkozás után került a hatóságok figyelmének középpontjába. A Mohamed Abdisamad nevű csecsemőn egy ajánlás alapján választott körülmetélő végezte el az eljárást, majd a gyermek három-négy nappal később rosszullétet mutatott, és 2023. február 19-én kórházba szállították. A kisfiú még aznap este elhunyt – írja a DailyMail.

Súlyos figyelmeztetés: így zajlik a nem orvosi körülmetélés (A kép illusztráció!)

Fotó: Павел Сорокин / Pexels

Súlyos fertőzés vezetett a tragédiához

A 2025. október 8-án lezárult esküdtszéki vizsgálat megállapította:

a halál oka egy invazív Streptococcus pyogenes fertőzés volt, amely közvetlenül a körülmetélés után alakult ki.

Körülmetélés – súlyos szabályozási hiányosságok

Anton van Dellen helyettes halottkém 2025. december 28-án kelt jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a nem terápiás férfi körülmetélések területén komoly szabályozási hiányosságok tapasztalhatók.

A jelentés szerint jelenleg bárki végezhet ilyen beavatkozást megfelelő képzés, nyilvántartás, fertőzésmegelőzési protokoll, dokumentáció és kötelező utókezelés nélkül.

Intézkedést sürgetnek

A halottkém szerint fennáll a veszélye annak, hogy további tragédiák történhetnek, ha nem vezetnek be szigorúbb szabályokat. A jelentést megküldték az Egyesült Királyság egészségügyi és kormányzati szerveinek, amelyeknek 56 nap áll rendelkezésükre a válaszadásra és az esetleges intézkedések megtételére.

A családot is értesítették

A hatóságok a jelentés másolatát eljuttatták a gyermek szüleihez és közeli hozzátartozóihoz, valamint a londoni mentőszolgálathoz is, hogy a történtekből tanulva megelőzhetők legyenek a hasonló esetek.