Tragédia Londonban – körülmetélés után halt meg egy csecsemő

Súlyos hiányosságokra figyelmeztet egy friss brit hatósági jelentés egy csecsemő halála kapcsán. A körülmetélés biztonságát és szabályozását vizsgálják, miután egy hat hónapos kisfiú életét vesztette egy nem orvosi beavatkozást követően.
A körülmetélés egy 2023. február 12-én, Nyugat-Londonban végrehajtott nem orvosi beavatkozás után került a hatóságok figyelmének középpontjába. A Mohamed Abdisamad nevű csecsemőn egy ajánlás alapján választott körülmetélő végezte el az eljárást, majd a gyermek három-négy nappal később rosszullétet mutatott, és 2023. február 19-én kórházba szállították. A kisfiú még aznap este elhunyt – írja a DailyMail.

Súlyos figyelmeztetés: így zajlik a nem orvosi körülmetélés (A kép illusztráció!)
Fotó: Павел Сорокин / Pexels

Súlyos fertőzés vezetett a tragédiához

A 2025. október 8-án lezárult esküdtszéki vizsgálat megállapította: 

a halál oka egy invazív Streptococcus pyogenes fertőzés volt, amely közvetlenül a körülmetélés után alakult ki.

Körülmetélés – súlyos szabályozási hiányosságok

A körülmetélés egy sebészeti beavatkozás, melynek során a pénisz fitymáját, azaz az előbőrét távolítják el részben vagy teljesen, leggyakrabban vallási, kulturális, vagy egészségügyi okok (pl. fitymaszűkület, visszatérő fertőzések) miatt, és a makkot szabaddá teszi a tisztán tartás, a higiénia javítása, valamint számos betegség (pl. húgyúti fertőzések, bizonyos nemi betegségek) kockázatának csökkentése céljából.

Anton van Dellen helyettes halottkém 2025. december 28-án kelt jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a nem terápiás férfi körülmetélések területén komoly szabályozási hiányosságok tapasztalhatók. 

A jelentés szerint jelenleg bárki végezhet ilyen beavatkozást megfelelő képzés, nyilvántartás, fertőzésmegelőzési protokoll, dokumentáció és kötelező utókezelés nélkül.

Intézkedést sürgetnek

A halottkém szerint fennáll a veszélye annak, hogy további tragédiák történhetnek, ha nem vezetnek be szigorúbb szabályokat. A jelentést megküldték az Egyesült Királyság egészségügyi és kormányzati szerveinek, amelyeknek 56 nap áll rendelkezésükre a válaszadásra és az esetleges intézkedések megtételére.

A családot is értesítették

A hatóságok a jelentés másolatát eljuttatták a gyermek szüleihez és közeli hozzátartozóihoz, valamint a londoni mentőszolgálathoz is, hogy a történtekből tanulva megelőzhetők legyenek a hasonló esetek.

A körülmetélés után megkönnyebbül a pénisz

A körülmetélés drasztikusan módosítja a péniszen élő baktériumok összetételét, derült ki egy új kutatásból. A baktériumoknak ez a változása a kutatók szerint magyarázatot nyújthat arra, hogy miért kisebb a HIV-fertőzés (és más vírusfertőzések) esélye a körülmetélt férfiak között.

A körülmetélés duplájára növelheti az autizmus kockázatát

Egy nagyszabású dán tanulmány szerint a körülmetélt fiúknál nagyobb eséllyel alakulhat ki 10 éves korukra autizmus és figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, mint körülmetéletlen társaiknál. Több szakember azonban megkérdőjelezi a tanulmány következtetéseit.

 

