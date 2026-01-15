Elképesztő felfedezés, szuperhajó maradványaira bukkantak

Hírlevél
Hat évszázada rejtőző óriási kereskedőhajó roncsait találták meg a Dánia és Svédország közötti Öresund-szorosnál. A lelet új fényt vethet a középkori tengeri kereskedelemre és hajóépítésre.
A dán tengerkutatók és régészek világraszóló felfedezést jelentettek be: a dán főváros, Koppenhága partjainál, az Öresund-szorosban találták meg a legnagyobb ismert középkori kereskedőhajó maradványait, amelyet több mint 600 évig őrzött a tengerfenék.

viking hajó, középkor
A középkori hajót Koppenhága partjainál találták  meg
Fotó: Vikingeskibs Museet

A Svaelget 2 névre keresztelt hajó 1410 körül épülhetett, és körülbelül 28 méter hosszú, 9 méter széles és 6 méter magas volt, ami egyedülálló a középkori hajóépítés történetében – írja a Dail Mail.

„Ez a lelet mérföldkő a tengeri régészetben. Páratlan lehetőség megérteni, hogyan építették és hogyan élt a legénység egy ilyen hatalmas hajón”

 – mondta Otto Uldum, a Viking Hajómúzeum régésze.

A középkori hajó hatalmas teherbírású volt

A kogge-hajók a középkori Észak-Európa gazdaságának gerincét alkották, nagy mennyiségű árut szállítottak a Balti-tengertől Hollandia felé. A Svaelget 2 különlegessége, hogy rendkívül jó állapotban maradt meg, így a kutatók vizsgálhatják a hajótestet és a vitorlák kezeléséhez használt kötélzetet. Egyébként a feltárás során találtak cipőket, fésűket, kerámiákat, ezek bepillantást engednek a fedélzeti életbe, a hajó far­kastély-szerű szerkezete pedig az eddig ismert ábrázolásoknak is megfelel. 

A középkori hajó hatalmas teherbírása – akár 300 tonna árut is szállíthatott – arra utal, hogy a 15. századi kereskedelmi hálózatok szervezettek és fejlettek voltak.

A tudósok szerint ez a felfedezés nemcsak a hajóépítésről szóló tudásunkat gazdagítja, hanem azt is megmutatja, milyen ambíciókkal és képességekkel rendelkeztek a középkori társadalmak a tengeri kereskedelemben.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy a régészek egy húsz méter hosszú viking hajót fedeztek fel a norvégiai Karmoy-ben található Salhushaugen temetkezési halom feltárása során. A területet több mint egy évszázaddal ezelőtt először vizsgálta Haakon Shetelig régész, ám az akkori ásatások során nem találtak bizonyítékot arra, hogy egy hajót temettek volna itt el.

 

