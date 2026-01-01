Szigorú döntésre készülnek Európában, a gyerekeket érinti

A közösségi média használatának betiltását tervezi a 15 év alatti gyermekek számára Franciaország egy új törvényjavaslat keretében, amelyet az ausztrál példa inspirált – számolt be róla a Daily Mail. A tervezet célja a kiskorúak védelme az online zaklatással, a digitális függőséggel és a túlzott képernyőhasználat káros hatásaival szemben.

A közösségi média használatának korlátozását célzó francia törvény 2026-ban léphet hatályba - Fotó: DAVID GRAY / AFP

Franciaország betilthatja a közösségi médiát a 15 év alattiak számára

A jogszabályt Emmanuel Macron francia államfő is támogatja. A javaslat értelmében jogellenessé válna, hogy a közösségimédia-platformok szolgáltatást nyújtsanak a 15 év alatti felhasználóknak, a felelősség pedig egyértelműen a technológiai cégekre hárulna, nem a szülőkre. A tervezet több tanulmányra hivatkozik, amelyek összefüggést mutatnak ki a túlzott képernyőidő és a mentális problémák, az erőszak, valamint az online bántalmazás között.

Franciaország korábban már több alkalommal próbálkozott hasonló intézkedésekkel, ám ezek végrehajtása részben uniós jogi akadályok miatt elakadt. A 2023-ban elfogadott, a „digitális nagykorúságot” 15 évben meghatározó szabályozást például az Európai Bizottság kifogásai miatt nem tudták érvényesíteni.

Az ügy most új lendületet kapott, részben a közvélemény támogatása miatt: egy friss Ipsos-felmérés szerint a francia felnőttek négyötöde támogatná a közösségi oldalak betiltását a 14 év alattiak számára.

A francia kezdeményezést az a döntés is erősíti, amelyet Ausztrália hozott: ott decemberben lépett hatályba a világ első olyan törvénye, amely megtiltja a 16 év alattiak számára a közösségimédia-fiókok használatát, és jelentős bírságot helyez kilátásba a szabályokat megszegő cégeknek.

Radikális lépés Európában: újabb ország kötné korhatárhoz a közösségi médiát

Norvégia is teljes tiltásra készül a 15 év alattiak online jelenlétében: a kormány digitális azonosításhoz kötné a platformok használatát. A közösségi média korlátozását mentális egészségi és gyermekvédelmi okokkal indokolják.