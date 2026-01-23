Vigyázzon, ha Thaiföldre utazik, nehogy úgy járjon, mint ez a brit turista

Hírlevél
Közszeméremsértés miatt intézkedtek a thai rendőrök egy 23 éves londoni férfi és egy 61 éves thai nő ellen a népszerű üdülővárosban, Pattayán. A hatóságokat a hajnali órákban riasztották, miután szemtanúk szerint a pár nyilvános helyen illetlen viselkedést tanúsított. Közszeméremsértésért Thaiföldön pénzbüntetést szoktak kiszabni.
A rendőrség közlése szerint több járókelő is értesítette az egyenruhásokat, miután észlelték a gyanús jelenetet a tengerparton. Egy tanú elmondása szerint először azt hitték, hogy az egyik érintett rosszul lett, ám hamar kiderült, hogy másról van szó. A kiérkező rendőrök a helyszínen intézkedtek, majd mindkét érintettet előállították és közszeméremsértéssel vádolták meg – írja a The Sun

Bírságot kaptak közszeméremsértésért Thaiföldön, Furcsa hotel, furcsahotel, hotel, szállás, furcsahotelgaléria
Bírságot kaptak közszeméremsértésért Thaiföldön (illusztráció)
Fotó: Northfoto

Közszeméremsértésért pénzbírság 

A bűncselekmény Thaiföldön pénzbírsággal sújtható, amelynek maximális összege átszámítva mintegy 200 font. A brit férfit a bírság kifizetése után szabadon engedték. A hatóságok szerint mindketten azzal védekeztek, hogy nem voltak tisztában azzal, hogy a nyilvános viselkedésük jogsértőnek minősül. A nő a kihallgatás során azt állította, hogy külföldi diák.

Pattaya az elmúlt évtizedekben Thaiföld egyik legismertebb – és egyben legtöbb vitát kiváltó – turisztikai célpontjává vált. Az egykor csendes halászfalut ma sokan az éjszakai életéről és a szexturizmusáról ismerik.

