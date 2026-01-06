Hírlevél
krokodil

Halálos krokodiltámadás történt – szemtanúk előtt történt a borzalom

Egy délkelet-ázsiai folyónál halálos állattámadás történt, amelynek egy 14 éves fiú esett áldozatul. A krokodil egyre gyakrabban bukkan fel lakott területek közelében, ami a szakértők szerint több, egymással összefüggő környezeti és társadalmi okra vezethető vissza.
krokodilkisfiúkrokodil támadáshalálIndonézia

Krokodiltámadás következtében életét vesztette egy 14 éves fiú Indonéziában, amikor egy folyóban mosott ruhát – közölték a helyi hatóságok. A támadás barátai és fiatalabb testvére szeme láttára történt, elmondásuk szerint a fiút az állat a víz alá rántotta – tájékoztat a The Sun.

krokodil
A krokodiltámadás a Dél-Konawe régió területén történt - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A hatóságok tájékoztatása szerint a keresésben rendőrök, mentőegységek és önkéntesek vettek részt, több csónakkal vizsgálták át a folyószakaszt. A fiú holttestét a támadás helyszínétől mintegy 200 méterre találták meg, testén több harapásnyom volt.

Miért szaporodnak a krokodiltámadások a térségben?

Természetvédők szerint az utóbbi években nőtt a krokodiltámadások száma a térségben. Ennek okai között említik a túlhalászás miatti táplálékhiányt, az élőhelyek zsugorodását, valamint az emberi tevékenységek – így a mezőgazdasági terjeszkedés és bányászat – hatását, amelyek közelebb terelik a vadállatokat a lakott területekhez. A hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot a folyók és vízpartok közelében.

