Halálos krokodiltámadás történt – szemtanúk előtt történt a borzalom

Krokodiltámadás következtében életét vesztette egy 14 éves fiú Indonéziában, amikor egy folyóban mosott ruhát – közölték a helyi hatóságok. A támadás barátai és fiatalabb testvére szeme láttára történt, elmondásuk szerint a fiút az állat a víz alá rántotta – tájékoztat a The Sun.
Miért szaporodnak a krokodiltámadások a térségben?
Természetvédők szerint az utóbbi években nőtt a krokodiltámadások száma a térségben. Ennek okai között említik a túlhalászás miatti táplálékhiányt, az élőhelyek zsugorodását, valamint az emberi tevékenységek – így a mezőgazdasági terjeszkedés és bányászat – hatását, amelyek közelebb terelik a vadállatokat a lakott területekhez. A hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot a folyók és vízpartok közelében.
A hatóságok tájékoztatása szerint a keresésben rendőrök, mentőegységek és önkéntesek vettek részt, több csónakkal vizsgálták át a folyószakaszt. A fiú holttestét a támadás helyszínétől mintegy 200 méterre találták meg, testén több harapásnyom volt.