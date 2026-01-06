Halálos krokodiltámadás történt – szemtanúk előtt történt a borzalom

Krokodiltámadás következtében életét vesztette egy 14 éves fiú Indonéziában, amikor egy folyóban mosott ruhát – közölték a helyi hatóságok. A támadás barátai és fiatalabb testvére szeme láttára történt, elmondásuk szerint a fiút az állat a víz alá rántotta – tájékoztat a The Sun.

A krokodiltámadás a Dél-Konawe régió területén történt - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Miért szaporodnak a krokodiltámadások a térségben?

Természetvédők szerint az utóbbi években nőtt a krokodiltámadások száma a térségben. Ennek okai között említik a túlhalászás miatti táplálékhiányt, az élőhelyek zsugorodását, valamint az emberi tevékenységek – így a mezőgazdasági terjeszkedés és bányászat – hatását, amelyek közelebb terelik a vadállatokat a lakott területekhez. A hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot a folyók és vízpartok közelében.

