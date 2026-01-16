Döbbenet: topmodellt evett meg a krokodil

A Colorado állambeli modell, Ginger Meadows 24 éves volt, amikor 1987 márciusában Ausztráliába érkezett, s a Krokodil Dundee című film inspirálta, hogy felfedezze a híres Outback vadregényes vidékét.

Élve falta fel az amerikai modellt az ausztrál krokodil

Fotó: MARINELAND MELANESIA

Barátnőjével, Jane Burchett-tel egy luxushajó, a Lady G fedélzetén kirándult a távoli King’s Cascade vízeséshez, egy olyan helyre, ahol a környező vizekben sok a krokodil.

A kapitány előzetesen figyelmeztette a két amerikai nőt, hogy a környék tele van veszélyes krokodilokkal, és semmiképp ne menjenek be a vízbe.

Ennek ellenére Meadows és Burchett úgy döntöttek, hogy mégis megmártóznak a kristálytiszta vízben – írja a Daily Star.

Ausztrália legismertebb krokodiltámadása

Nem sokkal a fürdőzés megkezdése után egy nagy, 4 méter körüli krokodil csendben odasiklott a két nőhöz.

„A ragadozó nyitott szájjal közeledett hozzánk, és mielőtt bármit tehettem volna, a krokodil megragadta Gingert a derék tájékán, és magával rántotta a víz alá. Lefagytam, semmit sem tudtam csinálni”

– emlékezett vissza Burchett. A hatóságok másnap találták meg Meadows testét, már ami maradt belőle – épp azon a napon, amikor a topmodell a 25. születésnapját ünnepelte volna. Ginger Meadows halálesete sokkolta a helyieket és a nemzetközi közvéleményt, mivel azóta is gyakran emlegetik Ausztrália legismertebb krokodiltámadásaként.

A Charles Darwin Egyetem 2024-ben közzétett adatai szerint 1979 és 2022 között 76 krokodiltámadás történt Ausztrália északi területén, s ezek közül 30%-a halálos kimenetelű volt.

Pár napja írt arról az Origo, hogy Indonéziában az egyik folyónál halálos krokodiltámadás történt, amelyben egy 14 éves fiú meghalt. Decemberben pedig végigsöpört az interneten az a drámai videó, amit a Sarasota megyei seriff iroda rögzített. Hét rendőr, illetve egy tapasztalt vadbefogó küzdött meg egy gigantikus, 270 kg-s, több mint 4 méter hosszú aligátorral, befogják és elszállítsák a lakóövezetből.