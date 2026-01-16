Döbbenet: topmodellt evett meg a krokodil

Hírlevél
Egy híres, fiatal amerikai modell életét vesztette, miután egy krokodil megragadta és víz alá rántotta Ausztrália északi részén. Ginger Meadows lassan negyven éves esete az egyik legismertebb és legmegrázóbb krokodiltámadásként él a köztudatban.
A Colorado állambeli modell, Ginger Meadows 24 éves volt, amikor 1987 márciusában Ausztráliába érkezett, s a Krokodil Dundee című film inspirálta, hogy felfedezze a híres Outback vadregényes vidékét.

This handout photo supplied by Marineland Melanesia on May 21, 2013 shows Cassius, the world's largest saltwater crocodile in captivity, eating his 110th birthday cake, on Green Island, Queensland in Australia. The cake was made of 20 kilograms of chicken necks. AFP PHOTO/MARINELAND MELANESIA ----EDITORS NOTE ----RESTRICTED TO EDITORIAL USE MANDATORY CREDIT " AFP PHOTO / MARINELAND MELANESIA / NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo by MARINELAND MELANESIA / AFP), krokodil
Élve falta fel az amerikai modellt az ausztrál krokodil
Fotó: MARINELAND MELANESIA

Barátnőjével, Jane Burchett-tel egy luxushajó, a Lady G fedélzetén kirándult a távoli King’s Cascade vízeséshez, egy olyan helyre, ahol a környező vizekben sok a krokodil. 

A kapitány előzetesen figyelmeztette a két amerikai nőt, hogy a környék tele van veszélyes krokodilokkal, és semmiképp ne menjenek be a vízbe. 

Ennek ellenére Meadows és Burchett úgy döntöttek, hogy mégis megmártóznak a kristálytiszta vízben – írja a Daily Star.

Ausztrália legismertebb krokodiltámadása

Nem sokkal a fürdőzés megkezdése után egy nagy, 4 méter körüli krokodil csendben odasiklott a két nőhöz.

„A ragadozó nyitott szájjal közeledett hozzánk, és mielőtt bármit tehettem volna, a krokodil megragadta Gingert a derék tájékán, és magával rántotta a víz alá. Lefagytam, semmit sem tudtam csinálni” 

– emlékezett vissza Burchett. A hatóságok másnap találták meg Meadows testét, már ami maradt belőle – épp azon a napon, amikor a topmodell a 25. születésnapját ünnepelte volna. Ginger Meadows halálesete sokkolta a helyieket és a nemzetközi közvéleményt, mivel azóta is gyakran emlegetik Ausztrália legismertebb krokodiltámadásaként. 

A Charles Darwin Egyetem 2024-ben közzétett adatai szerint 1979 és 2022 között 76 krokodiltámadás történt Ausztrália északi területén, s ezek közül 30%-a halálos kimenetelű volt.

Pár napja írt arról az Origo, hogy Indonéziában az egyik folyónál halálos krokodiltámadás történt, amelyben egy 14 éves fiú meghalt. Decemberben pedig végigsöpört az interneten az a drámai videó, amit a Sarasota megyei seriff iroda rögzített. Hét rendőr, illetve egy tapasztalt vadbefogó küzdött meg egy gigantikus, 270 kg-s, több mint 4 méter hosszú aligátorral, befogják és elszállítsák a lakóövezetből.

 

