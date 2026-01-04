A világ legfurcsább strandjai, amik valójában gyönyörűek – videó

Korábban már bemutattuk a világ tíz kihagyhatatlan tengerpartját, most pedig újabb különlegességeket hozunk. Nem minden tengerpart egyforma, sőt, van néhány, ami mintha egy másik bolygón lenne. A különleges tengerpartok közé tartoznak azok a strandok, amelyek színeikkel és történetükkel is ámulatba ejtik az utazókat. A rózsaszín, fekete vagy akár zöld homok nem trükk vagy szűrő eredménye, hanem a természet egyik legizgalmasabb játéka.

A különleges tengerpartok egyik a Pink Sands Beach - Fotó: Unsplash

Különleges tengerpartok, amiket látnod kell

Pink Sands Beach, Bahamák

A Harbour-szigeten található partszakasz nevét nem a naplementéről kapta. A rózsaszín szín egy apró, vöröses-rózsaszín héjú mikroszkopikus élőlénynek , a foraminiferáknak köszönhető. A homok korallok, kagylók és kalcium-karbonát keverékéből áll, amelynek eredményeként egy pasztellszínű csoda születik. Reynisfjara, Izland

A világ legismertebb fekete homokos strandja. A mélyfekete színű homok vulkanikus tevékenység következménye: az óceán által apróra zúzott lávakőzetek borítják a partot. Papakolea, Hawaii

A Zöld Homokos Strand Hawaii nagy szigetének legdélebbi pontján található. A különleges zöld árnyalat az olivin nevű ásványnak köszönhető, amely a sziget vulkanikus múltjából származik.

Videón a különleges strandok:

