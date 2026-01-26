Most ezen a kutyán röhög az egész internet

A vicces felvétel a kutyusról 2026 telén készült New Yorkban, amikor Greg, a kétéves olasz agár először próbálta fel új csizmáit egy Madison Square Park felé induló séta előtt. Gazdája, Andrea Liu meg is örökítette a pillanatot, amely gyorsan elterjedt a közösségi médiában – számol be a New York Post.

Kutya hócsizmában: bénázó olasz agár hódítja meg az internetet

Fotó: Instagram/gregtheig

Ez a kutya nem rajong a csizmákért

Bár a lábbelik kifejezetten agarak számára készültek, Greg továbbra sem lelkesedik értük. Vastag télikabátját viszont szívesen hordja, amire rövid szőrzete miatt szüksége is van a hidegben.

Nem először lett híres

Greg már korábban is feltűnt vírusként terjedő videókban, a hócsizmás botladozás pedig csak tovább növelte az online népszerűségét.

