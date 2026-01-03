Lélegzetelállító videón a jeges tóba zuhant kutya kimentése

Egy labrador retriever, Phoenix életveszélyes helyzetbe keveredett újév napján Rhode Islandben. A kutya egy befagyott tóra tévedt, ám a jég beszakadt alatta – írja az ABC News.

Kutya esett csapdába egy jeges tóban, tűzoltók mentették ki a négylábút.

Fotó: Facebook/Misquamicut Fire Department

A tűzoltók azonnal a csapdába esett kutya segítségére siettek, az egyik tűzoltó kibiztosítva ment be a négylábúért a jeges vízbe.

Phoenixet épségben kimentették, majd meleg helyre vitték és átadták a gazdájának.

