Rendkívüli

Mutatjuk!

Vonyítva küzdött az életéért a kutya, az utolsó pillanatban húzták ki a fagyos vízből

Drámai felvételek járják be az internetet. Egy szerencsétlen kutya alatt beszakadt a jég Missouri államban, miközben a hőmérséklet mínusz 13 Celsius-fok közelébe süllyedt. A halál torkából végül a tűzoltók mentették ki – szó szerint az utolsó pillanatban.
A St. Louis-i tűzoltóság különleges vízi mentőegységet riasztott, miután segélyhívás érkezett egy bajba jutott állatról. A kutya a tó jegébe kapaszkodva próbált életben maradni, miközben a jeges víz pillanatok alatt elvette az erejét, számolt be az esetről a Daily Mail.

kutya
Jeges tó jégtáblái közé szorult a kutya, a vízi mentők az utolsó pillantban tudták kimenteni
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook/illusztráció

A mentésről készült videón látható, ahogy a mentők egy felfújható csónakkal közelítik meg a kétségbeesetten vonyító állatot. Az egyik tűzoltó véletlenül meg is pöccinti a fejét a tutajjal, majd lehajol:

Megvagy, haver 

– mondja, és a nyakánál fogva húzza ki a reszkető kutyát a vízből. Társa közben visszafelé evez, hogy eltávolodjanak a törékeny jégtől.

Sokkoló állapotban volt a kutya

A kutya a csónakban már alig tudott megmozdulni, remegett és nyüszített – a mentők szerint sokkos állapotban volt. A tűzoltóság közleménye szerint:

A jeges vízben rekedt állat nem tudott kiúszni. A hideg gyorsan megtette a hatását. Csapatunk épp időben érte el.

A mentés után fotók is készültek: az egyik képen a kutyát törölközőbe csavarva melegítik, a másikon pedig már pórázon áll a parton, tűzoltók gyűrűjében.

A tűzoltóság megnyugtatott mindenkit: „A kutya jól van, és várhatóan teljesen felépül.”

Az internet hősei lettek

A bejegyzést több száz komment árasztotta el:

„Ez annyira idegesítő volt, még úgy is, hogy tudtam, jó vége lesz!”

„Hősök vagytok, köszönjük!”

„Ezek a hóimádó kutyák… de szerencsére megmenekült!”

Kutyák a mínuszokban: így tarthatjuk biztonságban házi kedvenceinket

Sok kutyatulajdonos aggódik kedvence komfortjáért a fagyos hónapokban. A kutya télen másképp reagál a hidegre, mint gondolnánk, és fajtánként, életmód szerint változik a toleranciája és szükségletei, hívtuk fel nemrég a figyelmet az Origón.

Már a nemzetközi sajtó is a hős magyar tűzoltókról cikkezik

A magyar tűzoltók embert próbáló, fagyos körülmények között mentettek ki egy kutyát, amely jeges vízbe és betört jég alá esett, miközben az országon rendkívüli téli időjárás söpört végig. A hős tűzoltók tette bejárta a közösségi médiát, írtuk meg az Origón.


 

 

