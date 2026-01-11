Hét furcsa esküvői hagyomány a világ körül – Mennyit ismer fel?

Esküvőt mindenhol tartanak – de nem mindenhol ugyanúgy. Van, ahol a vőlegény pénzérméket ad át a menyasszonynak, máshol napokig tart a mulatozás, és olyan ország is akad, ahol a vendégek sorban állnak egy csókért. Ebben a kvízben különleges, sokszor meglepő esküvői hagyományokat mutatunk be a világ különböző pontjairól. Vajon Ön felismeri, melyik szokás melyik országhoz tartozik?

Vágólapra másolva!

Kvíz 1 / 7 Melyik országban ad át a vőlegény 13 ércpénzt a menyasszonynak a családról való gondoskodás jelképeként? Portugália Helytelen válasz Spanyolország Helyes válasz Olaszország Helytelen válasz Mexikó Helytelen válasz

Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!