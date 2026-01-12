Szinte lehetetlen kvíz! Ön megoldja hibátlanra?

A világ országai nemcsak nyelvükben és kultúrájukban különböznek, hanem a törvényeikben is – és némelyik szabály egészen meghökkentő. Van, ahol nem moshat autót vasárnap, máshol egy disznót sem nevezhet el Napóleonnak, sőt olyan hely is létezik, ahol az alsónemű kihagyása is törvénybe ütközik. Ebben a kvízben a világ legfurcsább, mégis valódi törvényei közül válogattunk. Vajon felismeri, melyik országban mi tilos?
Kvíz
1 / 7
Melyik országban számít bűncselekménynek, ha valaki gyanús körülmények között lazacot tart vagy ad el?
Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!