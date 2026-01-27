Kylie Jenner bizarr dolgot vett a szájába – a rajongók szerint ez már félelmetes

A Kylie Jenner nevével fémjelzett botrány ezúttal nem divatról vagy sminkről szól, hanem egy vitatott diétás termékről. A realitysztár TikTokon mutatta be új kedvencét, egy gránátalma ízű koreai „cutting jellyt”, amely a gyártó szerint csökkenti az étvágyat, segíti az emésztést és mérsékli a puffadást – írja a Tyla.

Kylie Jenner új diétás ajánlása hatalmas vitát robbantott ki a közösségi médiában Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért támadják Kylie Jennert?

A terméket forgalmazó Foodology szerint a zselé a testsúly- és testmenedzsmentet támogatja egy kiegyensúlyozott életmód részeként. Kritikusok azonban úgy vélik, hogy Kylie Jenner több mint 59 millió követője – köztük rengeteg fiatal – számára félrevezető és káros üzenetet közvetít.

A sztár így fogalmazott a videóban:

„Ez nem egy átlagos zselé. Ez egy cutting jelly az emésztéshez és a puffadás csökkentésére.”

Sokan azonban attól tartanak, hogy az ilyen celebek által reklámozott fogyókúrás termékek normalizálják az étkezési zavarokat és az extrém diétás megoldásokat.

