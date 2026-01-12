Kylie Jenner óriásit villantott – videó

Kylie Jenner a díjátadón egy fémesen csillogó, aranyszínű Ashi Studio ruha mellett döntött, amelyet finoman kidolgozott, gyöngyökkel díszített pántok tettek igazán különlegessé - írja a Pages Six.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet a múlt hétvégén együtt jelent meg a Critics Choice Awards gálán

Kylie Jenner 100 karátos gyémántban jelent meg a Golden Globe-gálán

A megjelenés igazi erejét azonban a választott gyémánt ékszer adta: Kylie Jenner több mint 100 karátos gyémánt kollekcióban lépett a kamerák elé. A hatalmas fülbevalók és a több gyűrűből álló szett látványosan erősítette a hollywoodi luxus hangulatát, amely szinte összhangban volt az est trófeáinak csillogásával.

A realitysztár és üzletasszony az esemény előtt és után is aktív volt a közösségi oldalain: videókban és Instagram Reel-felvételeken mutatta meg az arany ruhát és az ékszereket, amelyek percek alatt bejárták a világsajtót. A bejegyzések nemcsak a divatra, hanem a márkaépítésre is ráerősítettek, hiszen Kylie Jenner saját kozmetikai termékeit is finoman belecsempészte a tartalmakba.

Miközben Kylie Jenner a luxus és a csillogás megtestesítője volt, Timothée Chalamet letisztultabb stílust választott a Golden Globe 2026 estjén. A külön érkezés ellenére a sztárpár neve újra és újra felbukkant a díjátadó kapcsán, bizonyítva, hogy együtt és külön is képesek uralni a reflektorfényt.

