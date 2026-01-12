Kylie Jenner óriásit villantott – videó

Hírlevél
A Golden Globe 2026 gálája idén is a látványos divatpillanatokról szólt, ahol a sztárok egymást túllicitálva jelentek meg a reflektorfényben. Kylie Jenner azonban egy olyan megjelenéssel érkezett, amely nemcsak a vörös szőnyegen, hanem a közösségi médiában is azonnal uralta a beszélgetéseket.
Kylie Jenner a díjátadón egy fémesen csillogó, aranyszínű Ashi Studio ruha mellett döntött, amelyet finoman kidolgozott, gyöngyökkel díszített pántok tettek igazán különlegessé - írja a Pages Six.

SANTA MONICA, CALIFORNIA - JANUARY 04: (L-R) Kylie Jenner and Timothée Chalamet attend FIJI Water At The 31st Annual Critics Choice Awards at Barker Hangar on January 04, 2026 in Santa Monica, California. Phillip Faraone/Getty Images for FIJI Water/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylie Jenner és Timothée Chalamet a múlt hétvégén együtt jelent meg a Critics Choice Awards gálán
Kylie Jenner 100 karátos gyémántban jelent meg a Golden Globe-gálán

A megjelenés igazi erejét azonban a választott gyémánt ékszer adta: Kylie Jenner több mint 100 karátos gyémánt kollekcióban lépett a kamerák elé. A hatalmas fülbevalók és a több gyűrűből álló szett látványosan erősítette a hollywoodi luxus hangulatát, amely szinte összhangban volt az est trófeáinak csillogásával.

A realitysztár és üzletasszony az esemény előtt és után is aktív volt a közösségi oldalain: videókban és Instagram Reel-felvételeken mutatta meg az arany ruhát és az ékszereket, amelyek percek alatt bejárták a világsajtót. A bejegyzések nemcsak a divatra, hanem a márkaépítésre is ráerősítettek, hiszen Kylie  Jenner saját kozmetikai termékeit is finoman belecsempészte a tartalmakba.

Miközben Kylie Jenner a luxus és a csillogás megtestesítője volt, Timothée Chalamet letisztultabb stílust választott a Golden Globe 2026 estjén. A külön érkezés ellenére a sztárpár neve újra és újra felbukkant a díjátadó kapcsán, bizonyítva, hogy együtt és külön is képesek uralni a reflektorfényt.

