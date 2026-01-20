Hírlevél
kylie jenner

Óriási botrány! Kiszivárgott Kylie Jenner féltve őrzött titka

Újabb hollywoodi feszültség körvonalazódik a kulisszák mögött. Kylie Jenner párkapcsolata Timothée Chalamet-val komoly indulatokat váltott ki az exéből, Travis Scottból – és bennfentesek szerint ebből még nagy balhé lehet.
kylie jennertimothée chalamettravis scottbotrány

Kylie Jenner és Timothée Chalamet már több mint egy éve együtt élnek Los Angelesben, a színész pedig aktív szerepet vállal Jenner két gyermekének életében is. Ez azonban egyáltalán nem tetszik Travis Scottnak, aki a hírek szerint „egyáltalán nincs kibékülve” a kialakult helyzettel – írja a Yahoo.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - DECEMBER 08: (L-R) Timothée Chalamet and Kylie Jenner attend the Los Angeles premiere of A24's "Marty Supreme" at Samuel Goldwyn Theater on December 08, 2025 in Beverly Hills, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolata újabb hollywoodi botrányt robbanthat ki Travis Scott miatt.
Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Egy, a párhoz közel álló forrás szerint Travis Scott kezdettől fogva ellenséges Chalamet-val, és az idő múlásával sem enyhült az ellenérzése.

Miért okoz feszültséget Kylie Jenner új párkapcsolata?

A bennfentesek szerint Travis Scott továbbra is védi a területét Kylie Jennerrel kapcsolatban, annak ellenére, hogy 2022 végén végleg szakítottak. A rapper nehezen viseli, hogy egy másik férfi ilyen fontos szerepet játszik a 7 éves Stormi és a 3 éves Aire életében.

A forrás úgy fogalmazott: 

Travis nem tudja elfogadni, hogy Kylie továbblépett, és kifejezetten zavarja, hogy Chalamet apaszerepbe került a gyerekek mellett.

A helyzetet tovább élezi, hogy Timothée Chalamet kifejezetten jó viszonyt ápol a gyerekekkel. A hírek szerint közösen játszanak, bújócskáznak, mesét olvas nekik, és kifejezetten kedvelik őt.

Lesz nyilvános botrány Kylie Jenner körül?

A források szerint Travis Scottban bőven benne van egy nagyobb összecsapás lehetősége. Gyors indulatú, erős egóval rendelkező személyiségként minden találkozás potenciális konfliktusforrás lehet.

„Mindig ott lebeg a levegőben, hogy egyszer elszabadul a pokol” – fogalmazott egy bennfentes, hozzátéve: a helyzet kimerítő mindenkinek, aki érintett.

 

