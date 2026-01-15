Kylie Jenner és Timothée Chalamet „gyakorlatilag már házasok”

A Page Six információi szerint Kylie Jenner és Timothée Chalamet már több mint egy éve közös háztartásban élnek Los Angelesben. Bár hivatalosan nem házasodtak össze, egy bennfentes szerint „olyanok, mintha már házasok lennének”.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet egyre nyíltabban vállalják kapcsolatukat a nyilvánosság előtt

Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A forrás úgy fogalmazott: a pár „megszállottja egymásnak”, szinte mindig együtt vannak, és kapcsolatuk sokkal komolyabb, mint ahogyan azt korábban sokan PR-fogásnak gondolták.

Valóban együtt él Kylie Jenner és Timothée Chalamet?

Igen – a források szerint Kylie Jenner és Chalamet több mint egy éve közösen élnek Los Angelesben. Bár esküvőről nincs szó, a mindennapi életük egy házaspáréhoz hasonlít.

A bennfentesek szerint Chalamet aktívan részt vesz Jenner gyermekeinek életében is. Stormi Webster (7) és Aire Webster (3) édesapja Travis Scott, de Chalamet jelenléte a család mindennapjaiban egyre természetesebb.

Nyilvános vallomások a díjátadókon

Bár a pár sokáig óvta a magánéletét, az utóbbi időben egyre nyíltabban vállalják kapcsolatukat. Chalamet a hétvégi Golden Globe Awards díjátadón „partnerének” nevezte Jennert köszönőbeszédében.

Később, a Critics’ Choice Awardson is hasonlóan fogalmazott, amikor hároméves kapcsolatukért mondott köszönetet. Jenner a közönség soraiból „Szeretlek” szavakkal reagált.

Kylie Jenner és Chalamet először 2023 januárjában jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt a párizsi divathéten, majd még abban az évben egy Beyoncé-koncerten is együtt látták őket. Kapcsolatuk azóta fokozatosan mélyült el.

Chalamet korábban, 2022-ben vásárolt egy 11 millió dolláros Beverly Hills-i villát, amelyet azóta sem tett piacra – ez is erősíti az együttélésről szóló értesüléseket.

