A hóból kilógó lábai miatt sikerült megmenteni egy lavina alá temetett síelőt Svájcban

A 37 éves Matteo Zilla, (aki civilben kreatív igazgató, szabadidejében pedig szenvedélyes síelő) Engelbergben síelt egy kiadós havazást követően. A 40-50 cm-es friss hóban észrevett két sílécet, először azt hitte valaki biztos elveszítette őket, azonban amikor közelebb ment, látta, hogy egy síelő lábai lógnak ki a felszín fölé – idézte fel Zilla. A férfi azonnal cselekedni kezdett - írj a NYPost.

A férfit csak a hóból kilógó lábai mentették meg. A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

A sielő csak a hóból kilógó lábainak köszönhetően élte túl

A közösségi médiában megosztott felvételen jól látszik, ahogy kézzel eltávolítja a havat az áldozat arcáról és szájáról, miközben folyamatosan beszél hozzá.

Azonnal megtisztítottam az arcát, ellenőriztem, hogy lélegzik-e, és próbáltam megnyugtatni. Szerencsére nem sérült meg, így lassan ki tudtuk szabadítani a testét is

– mondta. Kiderült, hogy a bajba jutott síelő felfelé haladt a lejtőn, amikor nem vette észre a hó alá temetett bokrokat, és egyensúlyát vesztve a mély porhóba zuhant, amely pillanatok alatt maga alá temette. A férfi végül sérülések nélkül megúszta az esetet. Zilla szerint a mentés közben nem volt idő az érzelmekre.

A legfontosabb az volt, hogy életben maradjon. Minden más háttérbe szorult.

Egyre súlyosabb a lavinaveszély Európában

Az elmúlt egy hónapban legalább 17 ember vesztette életét lavinák miatt Európa-szerte. A múlt hétvégén hat síelő halt meg a Francia-Alpokban, míg Ausztriában egy nőt kritikus állapotban mentettek ki a Weerberg-hegyről, aki később belehalt sérüléseibe. Olaszországban, az Aosta-völgy térségében szintén halálos lavinabaleset történt egy népszerű sítúra-útvonalon. A hatóságok több alpesi régióban 4-es (magas) és 5-ös (extrém) fokozatú lavinaveszélyt hirdettek ki, és ismételten arra kérik a síelőket, hogy tanúsítsanak rendkívüli óvatosságot, valamint kerüljék a pályán kívüli síelést. Az Origo korábban arról írt, hogy lavina végzett a síelőkkel.

