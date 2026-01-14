Sötét titok lapul a Labubu-plüssfigurák gyártása mögött

A Labubu-plüssfigurák tavaly szó szerint meghódították a világot. A hongkongi tőzsdén jegyzett Pop Mart játékcég számára csak 2025 első felében 4,8 milliárd jüan (227,7 milliárd forint) bevételt hoztak. A cég vezérigazgatója, Wang Ning korábban azt mondta: a Pop Mart 2025-ben akár 20 milliárd jüanos (948,8 milliárd forint) bevételt is elérhet, miközben a Labubuk népszerűsége 2026-ban még tovább nőhet, írja a The Guardian.

A Labubu-figurák gyártása mögött sötét titkok húzódnak – Fotó: Kobe Li

Üres szerződések, túlórák, fiatalkorú munkások a Labubu-gyárban

A New York-i székhelyű China Labor Watch (CLW) nevű jogvédő szervezet vizsgálata azonban egészen más képet fest a sikersztori hátteréről. A jelentés szerint a Pop Mart egyik beszállítója, a Shunjia Toys nevű gyár súlyosan megsérthette a kínai munkajogi szabályokat. A CLW három hónapon át vizsgálódott a Jiangxi tartományban található üzemben, ahol több mint 4500 ember dolgozik, kizárólag Labubu-figurákon.

A kutatók több mint 50 munkást kérdeztek meg – köztük három 18 év alatti fiatalt.

A jelentés szerint: 16-17 éveseket alkalmaztak különleges védelem nélkül, noha a törvény ezt előírná. A fiatalkorúak ugyanolyan terhelést kaptak, mint a felnőttek. Sok dolgozó üres munkaszerződést írt alá, amelyben nem szerepelt sem a fizetés, sem a munkakör, sem a biztosítás.

A munkásoknak alig öt percük volt aláírni a papírokat, és kifejezetten megtiltották nekik, hogy elolvassák a dokumentumot.

Napi 4000 játék, havi 100 óra túlóra

A kereslet robbanásszerű növekedése miatt a dolgozók beszámolói szerint irreális termelési kvótákat kellett teljesíteniük. Egy 25-30 fős csapatnak naponta legalább 4000 Labubu-figurát kellett összeállítania. Bár a kínai törvények havi 36 órában maximálják a túlórát, a CLW szerint sok munkás több mint 100 órát dolgozott pluszban havonta. A Shunjia Toys hivatalosan évi 12 millió játék gyártására képes, de a jogvédők szerint a valós szám ennek akár a duplája is lehet.

Li Qiang, a China Labor Watch vezetője szerint ez nem egyedi jelenség:

Amikor a piaci kereslet hirtelen megugrik, a gyártás messze túllépi a tervezett kapacitást – az árát pedig mindig a munkások fizetik meg.

Pop Mart vizsgálatot indít

A Pop Mart közleményben reagált a vádakra. A cég szerint komolyan veszik a dolgozók biztonságát, és rendszeresen ellenőrzik beszállítóikat, független auditorok bevonásával.

Megkaptuk az információkat, és kivizsgáljuk az ügyet. Amennyiben a megállapítások beigazolódnak, a partnereinktől azonnali korrekciós intézkedéseket követelünk meg

– közölte a vállalat.