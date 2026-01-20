Tehetetlenül álltak a hatalmas tűz előtt, egy kislány rekedt az épületben

Lakástűzben vesztette életét egy 13 éves lány Angliában, Kent megyében – írja a DailyMail.

Lakástűzben vesztette életét egy 13 éves lány Angliában, Kent megyében (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hatóságok közlése szerint a tűz néhány nappal karácsony után, december 28-án ütötte fel a fejét az ikerházban. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, a szomszédok megpróbáltak bejutni, hogy kimentsék a kislányt, de a tűz elzárta a bejáratot.

A tűzoltók megkezdték a lángok oltását, és bejutottak az épületbe, de a lépcső a tűz martalékává vált, így nem jutottak fel időben az emeletre, ahol a tizenéves Lily Anne Childs tartózkodott.

A tűzoltók egy másik gyermeket és egy felnőttet kimentettek a házból, mindkettőjüket kórházba szállították. Lilynek már csak a holttestét találták meg.

A lakástűz olyan erejű volt, hogy három tűzoltó is megsérült, őket is kórházba szállították.

A hatóságok szerint a tűz a földszinten keletkezhetett, és onnan terjedt felfelé.

