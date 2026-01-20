Tehetetlenül álltak a hatalmas tűz előtt, egy kislány rekedt az épületben

Hírlevél
Pusztító tűzesetben halt meg egy tinédzser Angliában. A 13 éves lány az otthonában tartózkodott, amikor felcsaptak a lángok. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a kiérkező tűzoltók már nem tudták időben kimenteni az épületből, a kislány a helyszínen életét vesztette. Két embert, egy másik gyermeket és egy felnőttet kimentettek a lakástűzből.
tűzlakástűzAnglia

Lakástűzben vesztette életét egy 13 éves lány Angliában, Kent megyében – írja a DailyMail

Lakástűzben vesztette életét egy 13 éves lány Angliában, Kent megyében
Lakástűzben vesztette életét egy 13 éves lány Angliában, Kent megyében (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hatóságok közlése szerint a tűz néhány nappal karácsony után, december 28-án ütötte fel a fejét az ikerházban. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, a szomszédok megpróbáltak bejutni, hogy kimentsék a kislányt, de a tűz elzárta a bejáratot. 

A tűzoltók megkezdték a lángok oltását, és bejutottak az épületbe, de a lépcső a tűz martalékává vált, így nem jutottak fel időben az emeletre, ahol a tizenéves Lily Anne Childs tartózkodott. 

A tűzoltók egy másik gyermeket és egy felnőttet kimentettek a házból, mindkettőjüket kórházba szállították. Lilynek már csak a holttestét találták meg. 

A lakástűz olyan erejű volt, hogy három tűzoltó is megsérült, őket is kórházba szállították. 

A hatóságok szerint a tűz a földszinten keletkezhetett, és onnan terjedt felfelé. 

