Pusztító lakástűzben halt meg 25 ember, többeket még keresnek

Legalább 25 ember meghalt két épületben keletkezett lakástűzben az északkelet-indiai Kolkatában – jelentették be pénteken a helyi hatóságok az MTI szerint, miközben továbbra is folyik a keresés a húsz eltűnt személy után.

A tűz hétfőn pusztította el egy dekorációs ügynökség és egy gyorsétterem épületét – közölte Szudzsit Bosze, a nyugat-bengáli kormány katasztrófavédelmi minisztere.

A tűz kora reggel keletkezett, és meglepetésként érte az épületben alvókat, majd gyorsan átterjedt egy másik épületre

– számolt be a tárcavezető. A miniszter elmondta, hogy 27 ember családja még mindig nem kapott hírt szeretteiről.

A helyi mentőszolgálat igazgatója, Ranvir Kumar megjegyezte, hogy a megsemmisült épületekben nem voltak a törvény által előírt biztonsági, tűzvédelmi berendezések.

Indiában gyakoriak a tűzesetek, mivel az infrastruktúra rossz állapotban van, és a biztonsági és evakuálási előírásokat nem mindig alkalmazzák. Január elején egy diszkó borult lángokba a nyugati partvidéken, Goa városában, ahol 25 ember halt meg.

