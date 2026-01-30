Hírlevél
Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Rendkívüli állapotot hirdettek Amerikában – Trump bejelentést tett

Pusztító lakástűzben halt meg 25 ember, többeket még keresnek

Legalább 25 ember életét vesztette Indiában, miután kigyulladt két épület. A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel a lakástűz helyszínét, 20 embert még keresnek.
Legalább 25 ember meghalt két épületben keletkezett lakástűzben az északkelet-indiai Kolkatában – jelentették be pénteken a helyi hatóságok az MTI szerint, miközben továbbra is folyik a keresés a húsz eltűnt személy után. 

Legalább 25 ember meghalt két épületben keletkezett lakástűzben az északkelet-indiai Kolkatában.
Legalább 25 ember meghalt két épületben keletkezett lakástűzben az északkelet-indiai Kolkatában. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A tűz hétfőn pusztította el egy dekorációs ügynökség és egy gyorsétterem épületét – közölte Szudzsit Bosze, a nyugat-bengáli kormány katasztrófavédelmi minisztere. 

A tűz kora reggel keletkezett, és meglepetésként érte az épületben alvókat, majd gyorsan átterjedt egy másik épületre

– számolt be a tárcavezető. A miniszter elmondta, hogy 27 ember családja még mindig nem kapott hírt szeretteiről.  

A helyi mentőszolgálat igazgatója, Ranvir Kumar megjegyezte, hogy a megsemmisült épületekben nem voltak a törvény által előírt biztonsági, tűzvédelmi berendezések. 

Indiában gyakoriak a tűzesetek, mivel az infrastruktúra rossz állapotban van, és a biztonsági és evakuálási előírásokat nem mindig alkalmazzák. Január elején egy diszkó borult lángokba a nyugati partvidéken, Goa városában, ahol 25 ember halt meg. 

