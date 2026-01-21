Horrorfilmbe illő jelenet: láncfűrésszel üldözte a rendőrt – videó

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Sokkoló felvételek kerültek nyilvánosságra egy skót városból, ahol egy férfi brutális jelenetet rendezett az utcán. A videón látható, ahogy láncfűrész kerül elő, és egy rendőr menekül az életéért.
A történtek a Glasgow melletti Paisley-ben játszódtak, ahol egy albán állampolgár egy közlekedési baleset után a kocsijából előkapott láncfűrész segítségével kezdte üldözni az intézkedő rendőrt. A később bemutatott kamerafelvételek szerint az elkövető azt üvöltötte, hogy feldarabolja az egyenruhást – írja a NY Post.

A rendőr életéért menekült, miközben az elkövető láncfűrész-szel rohant utána a skót utcán.
A rendőr életéért menekült, miközben az elkövető láncfűrész-szel rohant utána a skót utcán.
Fotó: Twitter

Hogyan fajult el a helyzet láncfűrészes üldözésig?

A bíróságon elhangzottak szerint Liridon Kastrati autójával nekiütközött egy rendőrautónak, majd kiszállt, és a csomagtartóból elővette a láncfűrész-t. Ezt követően a forgalmas úton rohant a menekülő rendőr után, miközben halálos fenyegetéseket kiabált.

Az üldözött járőr, Gary Cowan, a tanúvallomásában elmondta: hallotta a gép felpörgését, és biztos volt benne, hogy ha elesik vagy nem tud távolságot tartani, az elkövető megöli.

Miért számít extrém fegyvernek a láncfűrész bírósági szemmel?

Az ügyet tárgyaló bíró hangsúlyozta, hogy pályafutása során még soha nem találkozott olyan esettel, ahol láncfűrész-t használtak volna fegyverként. A tárgyaláson elhangzott: ha a rendőr megbotlott volna, a jelenet „vérengzéssé” válhatott volna.

A bíróság szerint a támadás intenzitása és eszköze miatt az eset túlmutat a „szokványos” erőszakos bűncselekményeken, inkább egy horrorfilm jelenetére emlékeztetett.

Hogyan ért véget az üldözés?

A férfi végül letette a láncfűrészt az úttestre, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, és őrizetbe vették. A támadót később bűnösnek mondták ki a rendőr megölésének kísérletében.

A bíróság tíz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Az ítélethirdetés után az elkövető dührohamot kapott: ütötte a vádlottak padját, majd angolul és albánul is ordibálni kezdett, sértő szavakkal illette a bírót és az országot.

Érdekes még: Brutális támadások rendőrök ellen.

 

 

