Horrorfilmbe illő jelenet: láncfűrésszel üldözte a rendőrt – videó

A történtek a Glasgow melletti Paisley-ben játszódtak, ahol egy albán állampolgár egy közlekedési baleset után a kocsijából előkapott láncfűrész segítségével kezdte üldözni az intézkedő rendőrt. A később bemutatott kamerafelvételek szerint az elkövető azt üvöltötte, hogy feldarabolja az egyenruhást – írja a NY Post.

A rendőr életéért menekült, miközben az elkövető láncfűrész-szel rohant utána a skót utcán.

Fotó: Twitter

Hogyan fajult el a helyzet láncfűrészes üldözésig?

A bíróságon elhangzottak szerint Liridon Kastrati autójával nekiütközött egy rendőrautónak, majd kiszállt, és a csomagtartóból elővette a láncfűrész-t. Ezt követően a forgalmas úton rohant a menekülő rendőr után, miközben halálos fenyegetéseket kiabált.

Az üldözött járőr, Gary Cowan, a tanúvallomásában elmondta: hallotta a gép felpörgését, és biztos volt benne, hogy ha elesik vagy nem tud távolságot tartani, az elkövető megöli.

A man who tried to murder a police officer with a chainsaw in a scene a judge described as being like a 'horror film' has been jailed for ten years.



Olly Dickinson reports: https://t.co/7W1hXpWY3o pic.twitter.com/G3kcoNNH0i — STV News (@STVNews) January 20, 2026

Miért számít extrém fegyvernek a láncfűrész bírósági szemmel?

Az ügyet tárgyaló bíró hangsúlyozta, hogy pályafutása során még soha nem találkozott olyan esettel, ahol láncfűrész-t használtak volna fegyverként. A tárgyaláson elhangzott: ha a rendőr megbotlott volna, a jelenet „vérengzéssé” válhatott volna.

A bíróság szerint a támadás intenzitása és eszköze miatt az eset túlmutat a „szokványos” erőszakos bűncselekményeken, inkább egy horrorfilm jelenetére emlékeztetett.

Hogyan ért véget az üldözés?

A férfi végül letette a láncfűrészt az úttestre, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, és őrizetbe vették. A támadót később bűnösnek mondták ki a rendőr megölésének kísérletében.

A bíróság tíz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Az ítélethirdetés után az elkövető dührohamot kapott: ütötte a vádlottak padját, majd angolul és albánul is ordibálni kezdett, sértő szavakkal illette a bírót és az országot.