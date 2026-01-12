Hírlevél
Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Járatokat töröltek az extrém hideg miatt, rengetegen rekedtek egy repülőtéren

Több ezer ember rekedt Finnország északi részén a rendkívüli hideg miatt. Lappföld repülőterein a mínusz 35 Celsius-fok körüli hőmérséklet miatt számos járatot töröltek.
Több ezer turista rekedt Lappföldön a rendkívüli időjárás miatt. A mínusz 35 Celsius-fokos extrém hideg időjárás miatt a Kittiläi repülőtér járatait törölték, ezért több ezer utas rekedt Finnország északi részén – tájékoztat a BBC. 

Az extrém hideg miatt a repülőgépek jégmentesítése és a földi karbantartás is komoly nehézségekbe ütközik. A levegő magas páratartalma miatt csúszós fagyréteg képződött, ami csak tovább rontja a helyzetet. 

Lappföldön is szokatlanul hideg az időjárás

A hétfői napra további hőmérséklet-csökkenést, mínusz 39 Celsius-fokot jeleztek előre, ami tovább nyújtja a káoszhelyzetet. 

Az átlagos hőmérséklet januárban Lappföldön és környékén mínusz 14 Celsius-fok, a nagymértékű lehűlést egy Észak-Európa felett áthaladó vihar okozta. 

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön a fagy mellé

Hétfőn a kezdeti derűsebb időt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és késő estétől ÉNy-on már havazás, ónos eső is kialakul. Délnyugatira fordul a szél - írja a Köpönyeg.hu. Reggel ismét rendkívül hideg időjárás lesz -20 és -7 fok közötti értékekkel, és délután is marad a fagy: mindössze -10, -2 fok várható.

Méteres hó, mínusz harminc fok: így bénította meg az országot az 1987-es nagy tél

Kevés időjárási esemény hagyott olyan mély nyomot az emlékezetben, mint ez. Az 1987-es nagy tél idején rekordnagyságú hó és dermesztő hideg bénította meg az országot. Az emberek egyszerre éltek át félelmet, elszigeteltséget és különös közösségi élményt.

 

