Járatokat töröltek az extrém hideg miatt, rengetegen rekedtek egy repülőtéren

Több ezer turista rekedt Lappföldön a rendkívüli időjárás miatt. A mínusz 35 Celsius-fokos extrém hideg időjárás miatt a Kittiläi repülőtér járatait törölték, ezért több ezer utas rekedt Finnország északi részén – tájékoztat a BBC.

Több ezer turista rekedt Lappföldön a rendkívüli időjárás miatt. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az extrém hideg miatt a repülőgépek jégmentesítése és a földi karbantartás is komoly nehézségekbe ütközik. A levegő magas páratartalma miatt csúszós fagyréteg képződött, ami csak tovább rontja a helyzetet.

Lappföldön is szokatlanul hideg az időjárás

A hétfői napra további hőmérséklet-csökkenést, mínusz 39 Celsius-fokot jeleztek előre, ami tovább nyújtja a káoszhelyzetet.

Az átlagos hőmérséklet januárban Lappföldön és környékén mínusz 14 Celsius-fok, a nagymértékű lehűlést egy Észak-Európa felett áthaladó vihar okozta.

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön a fagy mellé

Hétfőn a kezdeti derűsebb időt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és késő estétől ÉNy-on már havazás, ónos eső is kialakul. Délnyugatira fordul a szél - írja a Köpönyeg.hu. Reggel ismét rendkívül hideg időjárás lesz -20 és -7 fok közötti értékekkel, és délután is marad a fagy: mindössze -10, -2 fok várható.

Méteres hó, mínusz harminc fok: így bénította meg az országot az 1987-es nagy tél

Kevés időjárási esemény hagyott olyan mély nyomot az emlékezetben, mint ez. Az 1987-es nagy tél idején rekordnagyságú hó és dermesztő hideg bénította meg az országot. Az emberek egyszerre éltek át félelmet, elszigeteltséget és különös közösségi élményt.