Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

vulkán

Lélegzetelállító, amit a hawaii vulkán produkált – videó

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb, rendkívül látványos kitörést produkált a világ egyik legaktívabb tűzhányója. A hawaii Kīlauea vulkán több mint 450 méter magas lávafontánt lövellt a levegőbe – közölte az amerikai földtani intézet (USGS).
vulkánHawaiikitörés

A Hawaii Vulkánok Nemzeti Park területén található tűzhányó 2024 óta már a 41. alkalommal lépett működésbe, a mostani kitörés azonban különlegesnek számít. Az USGS által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a láva előbb lassan bugyog a kráterből, majd hirtelen óriási erővel tör a magasba. A lávafontán magassága a 450 métert is elérte –  derül ki a Fox Weather cikkéből. 

A különleges lávafontánt a hawaii Kīlauea vulkán lövellte a magasba – Fotó: Unsplash
A különleges lávafontánt a hawaii Kīlauea vulkán lövellte a magasba
Fotó: Unsplash

Videón a nem mindennapi lávafontán

A lávaár később folyóként zúdult lefelé a hegyoldalon, mielőtt az éjszaka során megszilárdult volna. A Halemaʻumaʻu kráter aljának 80–85 százalékát borította be az izzó kőzet.

A kitörés során hamueső és tefra – azaz vulkáni kőzettörmelék – hullott a környező településekre, Hilo városában is jelentkeztek lerakódások, ami egészségügyi és ivóvíz-biztonsági kockázatot jelenthet.

A vulkánkitörés lecsendesedett, ám a kráter északi és déli nyílásaiban időszakos izzás továbbra is megfigyelhető.

A szakértők szerint a Kīlauea kitörései epizódszerűek, jellemzően 12 órán belül lezajlanak, majd akár hetekig tartó szünet következik.

Az USGS előrejelzése szerint 2–3 héten belül újabb kitörés várható.

