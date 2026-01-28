Lélegzetelállító, amit a hawaii vulkán produkált – videó

A Hawaii Vulkánok Nemzeti Park területén található tűzhányó 2024 óta már a 41. alkalommal lépett működésbe, a mostani kitörés azonban különlegesnek számít. Az USGS által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a láva előbb lassan bugyog a kráterből, majd hirtelen óriási erővel tör a magasba. A lávafontán magassága a 450 métert is elérte – derül ki a Fox Weather cikkéből.

A különleges lávafontánt a hawaii Kīlauea vulkán lövellte a magasba

Fotó: Unsplash

Videón a nem mindennapi lávafontán

A lávaár később folyóként zúdult lefelé a hegyoldalon, mielőtt az éjszaka során megszilárdult volna. A Halemaʻumaʻu kráter aljának 80–85 százalékát borította be az izzó kőzet.

On January 24th, 2026 in Hawaii, the Kilauea Volcano produced a huge lava fountain that was 460-480 meters high (1500-1575 feet) it was episode 41 of the ongoing Halemaʻumaʻu Eruption. The eruptions are occurring in a closed area of the National Park.-USGS pic.twitter.com/jFcG0zA92e — Sputnik🛰️ (@SputniksWorld) January 26, 2026

A kitörés során hamueső és tefra – azaz vulkáni kőzettörmelék – hullott a környező településekre, Hilo városában is jelentkeztek lerakódások, ami egészségügyi és ivóvíz-biztonsági kockázatot jelenthet.

A vulkánkitörés lecsendesedett, ám a kráter északi és déli nyílásaiban időszakos izzás továbbra is megfigyelhető.

A szakértők szerint a Kīlauea kitörései epizódszerűek, jellemzően 12 órán belül lezajlanak, majd akár hetekig tartó szünet következik.

Az USGS előrejelzése szerint 2–3 héten belül újabb kitörés várható.

Az Etnán síeltek, amikor kitört a vulkán – videó

Különleges látvány fogadta azokat, akik a karácsonyi ünnepek idején az olaszországi Etna lejtőin síeltek.

Kitört a Szakuradzsima vulkán

Több mint négyezer méteres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Japán délkeleti részén lévő Szakuradzsima vulkán.