Lélegzetelállító, amit a hawaii vulkán produkált – videó

A Hawaii Vulkánok Nemzeti Park területén található tűzhányó 2024 óta már a 41. alkalommal lépett működésbe, a mostani kitörés azonban különlegesnek számít. Az USGS által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a láva előbb lassan bugyog a kráterből, majd hirtelen óriási erővel tör a magasba. A lávafontán magassága a 450 métert is elérte – derül ki a Fox Weather cikkéből.
Videón a nem mindennapi lávafontán
A lávaár később folyóként zúdult lefelé a hegyoldalon, mielőtt az éjszaka során megszilárdult volna. A Halemaʻumaʻu kráter aljának 80–85 százalékát borította be az izzó kőzet.
A kitörés során hamueső és tefra – azaz vulkáni kőzettörmelék – hullott a környező településekre, Hilo városában is jelentkeztek lerakódások, ami egészségügyi és ivóvíz-biztonsági kockázatot jelenthet.
A vulkánkitörés lecsendesedett, ám a kráter északi és déli nyílásaiban időszakos izzás továbbra is megfigyelhető.
A szakértők szerint a Kīlauea kitörései epizódszerűek, jellemzően 12 órán belül lezajlanak, majd akár hetekig tartó szünet következik.
Az USGS előrejelzése szerint 2–3 héten belül újabb kitörés várható.
