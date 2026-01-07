Tragikus baleset: lavina temetett maga alá egy embert

Hírlevél
20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Hegyvidéki baleset miatt riasztották a hatóságokat Kaliforniában, ahol mentőegységek és helyi sportolók is részt vettek a keresésben. A lavina egy népszerű téli rekreációs területen csapott le, miközben a hatóságok további veszélyekre figyelmeztetnek.
lavinahavazásAmerika

Lavina okozta egy motorosszános halálát hétfőn Kalifornia Sierra Nevada hegységében – tájékoztat a The Guardian

lavina
A lavina veszélye miatt lezárták a Sierra Nevada érintett térségét - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Lavina végzett egy motorosszánossal Kalifornia Sierra Nevadájában

A mentőket egy 911-es segélyhívás riasztotta a Truckee térségébe helyi idő szerint, délután 14 óra körül, miután bejelentés érkezett egy feltételezett lavináról a Johnson Peak és a Castle Peak közelében.

A motorosszánost kezdetben eltűntként tartották nyilván, majd néhány perccel később a hó alatt találták meg – közölte a Nevada megyei seriffhivatal. A közlemény szerint a környéken tartózkodó szabadidős sportolók bukkantak rá, de az életmentési kísérletek ellenére nem élte túl a balesetet. 

A mentőszolgálatok késő estig dolgoztak a holttest biztonságos kiemelésén, és ellenőrizték, nem temetett-e maga alá a lavina másokat is.

A seriffhivatal figyelmeztetett, hogy további lavinák is előfordulhatnak, ezért a térség elkerülését javasolta. Az Egyesült Államokban minden télen 25–30 ember hal meg lavinák következtében a National Avalanche Center adatai szerint; jelenleg több nyugati államban is fokozott a kockázat.

Lavina ölte meg az 52 éves magyar férfit

Egy békésnek induló hegyi túra pillanatok alatt rémálommá vált Dél-Tirolban. Egy lavina a felesége szeme láttára sodort el egy magyar turistát, akinek az életét már nem tudták megmenteni.

Közel egyméteres hó és lavinaveszély a Fogarasi-havasokban

Elképesztő mennyiségű hó esett a Kárpátok legnagyobb tömegű kristályos hegységében. A meteorológusok szerint jelenleg nyolcvanhat centiméteres ugyanis a hótakaró a Fogarasi-havasokban levő Bilea-tónál és méteres hótorlaszok vannak.

 

