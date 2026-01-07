Tragikus baleset: lavina temetett maga alá egy embert

Lavina okozta egy motorosszános halálát hétfőn Kalifornia Sierra Nevada hegységében – tájékoztat a The Guardian.

A mentőket egy 911-es segélyhívás riasztotta a Truckee térségébe helyi idő szerint, délután 14 óra körül, miután bejelentés érkezett egy feltételezett lavináról a Johnson Peak és a Castle Peak közelében.

A motorosszánost kezdetben eltűntként tartották nyilván, majd néhány perccel később a hó alatt találták meg – közölte a Nevada megyei seriffhivatal. A közlemény szerint a környéken tartózkodó szabadidős sportolók bukkantak rá, de az életmentési kísérletek ellenére nem élte túl a balesetet.

A snowmobiler has died following an avalanche in the vicinity of Johnson Peak and Castle Peak in Truckee.https://t.co/2dsBv2f2Ur pic.twitter.com/JGCx9joflw — 2 News Nevada (@KTVN) January 6, 2026

A mentőszolgálatok késő estig dolgoztak a holttest biztonságos kiemelésén, és ellenőrizték, nem temetett-e maga alá a lavina másokat is.

