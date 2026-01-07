Tragikus baleset: lavina temetett maga alá egy embert

Lavina okozta egy motorosszános halálát hétfőn Kalifornia Sierra Nevada hegységében – tájékoztat a The Guardian.
Lavina végzett egy motorosszánossal Kalifornia Sierra Nevadájában
A mentőket egy 911-es segélyhívás riasztotta a Truckee térségébe helyi idő szerint, délután 14 óra körül, miután bejelentés érkezett egy feltételezett lavináról a Johnson Peak és a Castle Peak közelében.
A motorosszánost kezdetben eltűntként tartották nyilván, majd néhány perccel később a hó alatt találták meg – közölte a Nevada megyei seriffhivatal. A közlemény szerint a környéken tartózkodó szabadidős sportolók bukkantak rá, de az életmentési kísérletek ellenére nem élte túl a balesetet.
A mentőszolgálatok késő estig dolgoztak a holttest biztonságos kiemelésén, és ellenőrizték, nem temetett-e maga alá a lavina másokat is.
A seriffhivatal figyelmeztetett, hogy további lavinák is előfordulhatnak, ezért a térség elkerülését javasolta. Az Egyesült Államokban minden télen 25–30 ember hal meg lavinák következtében a National Avalanche Center adatai szerint; jelenleg több nyugati államban is fokozott a kockázat.