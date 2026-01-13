Drámai videó, lavina sodorta el a síelőt és kutyáját

Drámai pillanatot örökített meg a kamera: Ares Masip profi spanyol síelőnőt és kutyáját, Cimet lavina sodorta le a hegyről. Az eset az andorrai Pic de l’Hortell hegyen történt síelés közben, számolt be a Daily Mail.

Lavina sodorta el a katalán síelőnőt, Ares Masipot és kutyáját az andorrai helyekben – Fotó: Instagram/ares-masip

Elsodorta a sportolónőt a lavina

Az andorrai színekben mountain bike-versenyeken is induló sportoló az Instagramon osztotta meg a felvételt, amelyhez ezt írta:

Jó emlékeztetni magunkat arra, olyan, hogy nulla kockázat egyszerűen nem létezik a hegyekben.

