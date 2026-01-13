Hírlevél
síelő

Drámai videó, lavina sodorta el a síelőt és kutyáját

Hátborzongató felvétel készült az andorrai hegyekben. Egy profi síelőt és a kutyáját lavina ragadta magával ereszkedés közben.
Drámai pillanatot örökített meg a kamera: Ares Masip profi spanyol síelőnőt és kutyáját, Cimet lavina sodorta le a hegyről. Az eset az andorrai Pic de l’Hortell hegyen történt síelés közben, számolt be a Daily Mail.

lavina
Lavina sodorta el a katalán síelőnőt, Ares Masipot és kutyáját az andorrai helyekben – Fotó: Instagram/ares-masip

Elsodorta a sportolónőt a lavina

Az andorrai színekben mountain bike-versenyeken is induló sportoló az Instagramon osztotta meg a felvételt, amelyhez ezt írta:

Jó emlékeztetni magunkat arra, olyan, hogy nulla kockázat egyszerűen nem létezik a hegyekben.

Pillanatok alatt jött a halál: lavina végzett a síelőkkel

Szörnyű baleset történt szombaton Kelet-Franciaországban. Három síelő halt meg egy hóomlásban, a meteorológusok a közelmúltbeli havazás miatt a Nyugati-Alpokban megnövekedett lavinaveszélyre figyelmeztettek, írtuk a napokban az Origón.

Lavina ölte meg az 52 éves magyar férfit

Egy békésnek induló hegyi túra pillanatok alatt rémálommá vált Dél-Tirolban. Egy lavina a felesége szeme láttára sodort el egy magyar turistát, akinek az életét már nem tudták megmenteni, számoltunk be az óév utolsó napján az Origón.

 

