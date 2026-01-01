Tragikus körülmények között halt meg a világ legkövérebb embere, aki több mint 600 kilós volt

A világ legelhízottabb élő embereként megismert Juan Pedro Franco halálát kezelőorvosa, dr. José Antonio Castaneda jelentette be. Az egész életében túlsúllyal küzdő férfi még december 24-én halt meg egy kórházban a közép-mexikói Aguascalientes államban, miután állapota gyorsan romlani kezdett. Orvosai szerint a vesefertőzés következtében kialakuló szisztémás komplikációk végzetesnek bizonyultak – számolt be a Daily Mail.

Juan Pedro Franco a világ legelhízottabb embereként lett ismert

Fotó: X

Hivatalosan is a világ legelhízottabb embere volt

A férfi 2017-ben került a nemzetközi figyelem középpontjába, amikor a Guinness Rekordok Könyve hivatalosan is a világ legelhízottabb élő emberének nyilvánította.

Testsúlya ekkor elérte az elképesztő 600 kilogrammot (1322 fontot), állapota miatt pedig éveken át ágyhoz volt kötve, önálló mozgásra képtelen volt.

Még ugyanabban az évben átfogó orvosi kezelésbe kezdett, amely szigorú étrendből és több bariátriai műtétből állt. A mediterrán alapú diétát előbb gyomorszűkítő, majd gyomor-bypass műtét követte. A beavatkozások hatására testsúlyát közel a felére csökkentette, és hosszú idő után újra képes lett járni.

Az orvosok szerint az átalakulás jelentősen csökkentette a cukorbetegséggel és a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos kockázatokat, azonban a korábbi súlyos állapot maradandó egészségügyi következményekkel járt. Franco 2020-ban még a koronavírus-fertőzést is túlélte, noha extrém magas kockázatú betegnek számított.

🇲🇽 | El mexicano Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo, murió este lunes en Aguascalientes a los 41 años de edad por una infección renal. pic.twitter.com/gmeL1bX0ae — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 29, 2025

Kezelőorvosa később úgy nyilatkozott: Franco esete az egyik legösszetettebb volt pályafutása során, és hozzájárult ahhoz, hogy az elhízásra krónikus betegségként, nem pedig egyéni hibaként tekintsen a közvélemény.

Juan Pedro Franco korábban őszintén beszélt küzdelméről: elmondása szerint évtizedeken át próbált lefogyni, sikertelenül. A műtétek után azonban már az is hatalmas örömöt jelentett számára, hogy önállóan képes volt felkelni, vizet inni vagy elmenni a mosdóba.

Juan Pedro Franco története egyszerre szól küzdelemről, reményről és az elhízás súlyos következményeiről.

Ha itt kezd el hízni, érdemes orvoshoz fordulni

Sokan tapasztalják, hogy hiába figyelnek az étrendjükre, a nadrág derékban egyre szorosabb. A hízás hasi típusa nem csupán esztétikai kérdés, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet.