Itt a rangsor, ezekben az országokban vannak a legfinomabb ételek

Az, hogy melyik országé a világ legfinomabb konyhája, szinte lehetetlen pontosan meghatározni, hiszen mindenki más ízléssel rendelkezik. A TasteAtlas több mint 11 000 étel és 400 000 értékelés alapján mérte fel a nemzetközi konyhák népszerűségét és ízvilágát, hogy kiderüljön, melyik országban lelhetők fel a világ legfinomabb ételei. A lista elkészítése során a szigorú értékelési kritériumok, az autentikusság, az összetettség és a nemzetközi visszajelzések mind számításba kerültek – írja a World Population Review.
A világ legfinomabb ételei ezekben az országokban vannak
A 2025-ös rangsor élén Görögország végzett 4,60 ponttal. A görög konyha a friss, markáns ízekről híres: a moussaka, a szaftos souvlaki, a ropogós saláták fetával, valamint a leveles spanakopita mind könnyed, de mégis laktató ételek, amelyek a napfényes tengerpart hangulatát hozzák minden falatba.
Második helyen Olaszország áll 4,59 ponttal, ahol a tradicionális ételek, mint a nápolyi pizza, a krémes risotto, a gazdag tészták, például a carbonara vagy a tagliatelle al ragu generációk tapasztalatával tökéletesített ízeket kínálnak. Az olasz konyha minden étkezést élménnyé varázsol, legyen szó egy egyszerű margherita pizzáról vagy egy krémes tiramisuról.
A harmadik helyen Mexikó áll 4,52 ponttal, ahol a fűszeres, vibráló ízek és a gazdag, tradicionális ételek, például a tacos és enchiladas világszerte ismertté tették a mexikói konyhát.
A negyedik helyen Törökország (4,50) és az ötödik helyen Spanyolország (4,50) osztozik. Mindkét ország konyhája a friss alapanyagokra, a mediterrán fűszerekre és a gazdag ízvilágra épül, legyen szó tapasokról vagy kebabról.
A lista további élmezőnyében Portugália, Indonézia, Franciaország, Japán és Kína szerepelnek, mindegyik ország saját, jellegzetes ízvilággal és tradicionális fogásokkal.
Természetesen mi, magyarok sem maradhatunk ki: Magyarország 4,33 ponttal a 20. helyen áll a 2025-ös listán, ami az eggyel korábbi évhez képest három helyes hátracsúszást jelent.
Bár nem az élmezőnyben vagyunk, a magyar konyha ikonikus ételei, mint a gulyás, a lángos, a paprikás csirke vagy a hortobágyi palacsinta, méltán képviselik hazánkat a nemzetközi gasztronómiában.
A világ legjobb konyhái 2025-ben:
- Görögország – 4,60
- Olaszország – 4,59
- Mexikó – 4,52
- Törökország – 4,50
- Spanyolország – 4,50
- Portugália – 4,50
- Indonézia – 4,48
- Franciaország – 4,48
- Japán – 4,47
- Kína – 4,45
- India – 4,42
- Egyesült Államok – 4,42
- Lengyelország – 4,42
- Peru – 4,40
- Szerbia – 4,40
- Brazília – 4,39
- Horvátország – 4,36
- Vietnam – 4,34
- Kolumbia – 4,34
- Magyarország – 4,33
