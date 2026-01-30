Itt a rangsor, ezekben az országokban vannak a legfinomabb ételek

Az, hogy melyik országé a világ legfinomabb konyhája, szinte lehetetlen pontosan meghatározni, hiszen mindenki más ízléssel rendelkezik. A TasteAtlas több mint 11 000 étel és 400 000 értékelés alapján mérte fel a nemzetközi konyhák népszerűségét és ízvilágát, hogy kiderüljön, melyik országban lelhetők fel a világ legfinomabb ételei. A lista elkészítése során a szigorú értékelési kritériumok, az autentikusság, az összetettség és a nemzetközi visszajelzések mind számításba kerültek – írja a World Population Review.

A legfinomabb ételek rangsorában a TasteAtlas listája Görögországot, Olaszországot és Mexikót emeli ki az élmezőnyben, míg Magyarország a 20. helyen végzett.

Fotó: Unsplash

A világ legfinomabb ételei ezekben az országokban vannak

A 2025-ös rangsor élén Görögország végzett 4,60 ponttal. A görög konyha a friss, markáns ízekről híres: a moussaka, a szaftos souvlaki, a ropogós saláták fetával, valamint a leveles spanakopita mind könnyed, de mégis laktató ételek, amelyek a napfényes tengerpart hangulatát hozzák minden falatba.

Második helyen Olaszország áll 4,59 ponttal, ahol a tradicionális ételek, mint a nápolyi pizza, a krémes risotto, a gazdag tészták, például a carbonara vagy a tagliatelle al ragu generációk tapasztalatával tökéletesített ízeket kínálnak. Az olasz konyha minden étkezést élménnyé varázsol, legyen szó egy egyszerű margherita pizzáról vagy egy krémes tiramisuról.

A harmadik helyen Mexikó áll 4,52 ponttal, ahol a fűszeres, vibráló ízek és a gazdag, tradicionális ételek, például a tacos és enchiladas világszerte ismertté tették a mexikói konyhát.

A negyedik helyen Törökország (4,50) és az ötödik helyen Spanyolország (4,50) osztozik. Mindkét ország konyhája a friss alapanyagokra, a mediterrán fűszerekre és a gazdag ízvilágra épül, legyen szó tapasokról vagy kebabról.

A lista további élmezőnyében Portugália, Indonézia, Franciaország, Japán és Kína szerepelnek, mindegyik ország saját, jellegzetes ízvilággal és tradicionális fogásokkal.

Természetesen mi, magyarok sem maradhatunk ki: Magyarország 4,33 ponttal a 20. helyen áll a 2025-ös listán, ami az eggyel korábbi évhez képest három helyes hátracsúszást jelent.

Bár nem az élmezőnyben vagyunk, a magyar konyha ikonikus ételei, mint a gulyás, a lángos, a paprikás csirke vagy a hortobágyi palacsinta, méltán képviselik hazánkat a nemzetközi gasztronómiában.