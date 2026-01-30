Itt a rangsor, ezekben az országokban vannak a legfinomabb ételek

Hírlevél
Mindenki más ízléssel rendelkezik, ezért nehéz eldönteni, melyik ország konyhája a legjobb. A legfinomabb ételek rangsorában a TasteAtlas listája Görögországot, Olaszországot és Mexikót emeli ki az élmezőnyben, míg Magyarország a 20. helyen végzett.
Az, hogy melyik országé a világ legfinomabb konyhája, szinte lehetetlen pontosan meghatározni, hiszen mindenki más ízléssel rendelkezik. A TasteAtlas több mint 11 000 étel és 400 000 értékelés alapján mérte fel a nemzetközi konyhák népszerűségét és ízvilágát, hogy kiderüljön, melyik országban lelhetők fel a világ legfinomabb ételei. A lista elkészítése során a szigorú értékelési kritériumok, az autentikusság, az összetettség és a nemzetközi visszajelzések mind számításba kerültek – írja a World Population Review.

A legfinomabb ételek rangsorában a TasteAtlas listája Görögországot, Olaszországot és Mexikót emeli ki az élmezőnyben, míg Magyarország a 20. helyen végzett.
Fotó: Unsplash

A világ legfinomabb ételei ezekben az országokban vannak

A 2025-ös rangsor élén Görögország végzett 4,60 ponttal. A görög konyha a friss, markáns ízekről híres: a moussaka, a szaftos souvlaki, a ropogós saláták fetával, valamint a leveles spanakopita mind könnyed, de mégis laktató ételek, amelyek a napfényes tengerpart hangulatát hozzák minden falatba. 

Második helyen Olaszország áll 4,59 ponttal, ahol a tradicionális ételek, mint a nápolyi pizza, a krémes risotto, a gazdag tészták, például a carbonara vagy a tagliatelle al ragu generációk tapasztalatával tökéletesített ízeket kínálnak. Az olasz konyha minden étkezést élménnyé varázsol, legyen szó egy egyszerű margherita pizzáról vagy egy krémes tiramisuról. 

A harmadik helyen Mexikó áll 4,52 ponttal, ahol a fűszeres, vibráló ízek és a gazdag, tradicionális ételek, például a tacos és enchiladas világszerte ismertté tették a mexikói konyhát. 

A negyedik helyen Törökország (4,50) és az ötödik helyen Spanyolország (4,50) osztozik. Mindkét ország konyhája a friss alapanyagokra, a mediterrán fűszerekre és a gazdag ízvilágra épül, legyen szó tapasokról vagy kebabról. 

A lista további élmezőnyében Portugália, Indonézia, Franciaország, Japán és Kína szerepelnek, mindegyik ország saját, jellegzetes ízvilággal és tradicionális fogásokkal. 

Természetesen mi, magyarok sem maradhatunk ki: Magyarország 4,33 ponttal a 20. helyen áll a 2025-ös listán, ami az eggyel korábbi évhez képest három helyes hátracsúszást jelent.

 Bár nem az élmezőnyben vagyunk, a magyar konyha ikonikus ételei, mint a gulyás, a lángos, a paprikás csirke vagy a hortobágyi palacsinta, méltán képviselik hazánkat a nemzetközi gasztronómiában. 

A világ legjobb konyhái 2025-ben:

  1. Görögország – 4,60 
  2. Olaszország – 4,59 
  3. Mexikó – 4,52 
  4. Törökország – 4,50 
  5. Spanyolország – 4,50 
  6. Portugália – 4,50 
  7. Indonézia – 4,48 
  8. Franciaország – 4,48 
  9. Japán – 4,47 
  10. Kína – 4,45 
  11. India – 4,42 
  12. Egyesült Államok – 4,42 
  13. Lengyelország – 4,42 
  14. Peru – 4,40 
  15. Szerbia – 4,40 
  16. Brazília – 4,39 
  17. Horvátország – 4,36 
  18. Vietnam – 4,34 
  19. Kolumbia – 4,34 
  20. Magyarország – 4,33 

