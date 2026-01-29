Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Időjárás

Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

légi katasztrófa

Hegyvidéki területen zuhant le egy repülő, videón az apokaliptikus helyszín

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lezuhant egy kisrepülő Kolumbiában szerda délelőtt. A balesetben 15 ember meghalt, a rendőrség vizsgálja a légi katasztrófa körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
légi katasztrófaKolumbiabalesethalálos áldozat

Súlyos légi katasztrófa történt Kolumbiában szerdán. Egy kisrepülő lezuhant Norte de Santander megyében. A fedélzeten 15 ember tartózkodott, a szerencsétlenséget senki sem élte túl – írja a CBS News. 

Lezuhant egy kisrepülő szerdán Kolumbiában. A légi katasztrófa 15 ember halálát okozta.
Lezuhant egy kisrepülő szerdán Kolumbiában. A légi katasztrófa 15 ember halálát okozta.

A járatot üzemeltető Satena légitársaság közölte, hogy a baleset után azonnal mentőcsapat indult a helyszínre, túlélők után kutatva. 

A repülőgép helyi idő szerint 11:42-kor szállt fel Cúcuta repülőteréről, és Ocana felé indult, azonban néhány perccel a felszállás után megszakadt a kapcsolat a géppel. 

A fedélzeten a kéttagú személyzet és 13 utas tartózkodott, köztük Diógenes Quintero képviselő, aki a belső fegyveres konfliktus áldozatainak érdekeit képviseli a régióban, valamint Carlos Salcedo, a márciusban esedékes kongresszusi választások jelöltje. 

A hatóságok vizsgálják a légi katasztrófa körülményeit, egyelőre nem tudni, miért zuhant le a gép. 

Tragikus légi katasztrófa: lezuhant egy magánrepülő a hóvihar miatt

Valóságos katasztrófafilm-jelenet játszódott le az amerikai Maine államban január végén. Egy magánrepülő lezuhant felszállás közben, miközben a térséget brutális téli vihar ostromolta, a tragédia nyolc ember életét követelte.

Lezuhant egy repülőgép, senki sem élte túl a katasztrófát

Lezuhant egy repülőgép Szudánban, a balesetet senki sem élte túl. A katonai teherszállító nem sokkal a landolás előtt zuhant le, a hatóságok vizsgálják a légi katasztrófa körülményeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!