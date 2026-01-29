Hegyvidéki területen zuhant le egy repülő, videón az apokaliptikus helyszín

Súlyos légi katasztrófa történt Kolumbiában szerdán. Egy kisrepülő lezuhant Norte de Santander megyében. A fedélzeten 15 ember tartózkodott, a szerencsétlenséget senki sem élte túl – írja a CBS News.

Lezuhant egy kisrepülő szerdán Kolumbiában. A légi katasztrófa 15 ember halálát okozta.

A járatot üzemeltető Satena légitársaság közölte, hogy a baleset után azonnal mentőcsapat indult a helyszínre, túlélők után kutatva.

A repülőgép helyi idő szerint 11:42-kor szállt fel Cúcuta repülőteréről, és Ocana felé indult, azonban néhány perccel a felszállás után megszakadt a kapcsolat a géppel.

A fedélzeten a kéttagú személyzet és 13 utas tartózkodott, köztük Diógenes Quintero képviselő, aki a belső fegyveres konfliktus áldozatainak érdekeit képviseli a régióban, valamint Carlos Salcedo, a márciusban esedékes kongresszusi választások jelöltje.

A hatóságok vizsgálják a légi katasztrófa körülményeit, egyelőre nem tudni, miért zuhant le a gép.

BREAKING: JUST IN: Major plane crash occurred in Colombia, killing all 15 people on board. Beechcraft 1900 aircraft crashed in northern Colombia near Venezuelan border after losing contact with air traffic control over Ocaña...See More#Colombia #PlaneCrash #AviationNews #Ocaña pic.twitter.com/JngOvVu6wx — Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) January 29, 2026

