Hegyvidéki területen zuhant le egy repülő, videón az apokaliptikus helyszín

Súlyos légi katasztrófa történt Kolumbiában szerdán. Egy kisrepülő lezuhant Norte de Santander megyében. A fedélzeten 15 ember tartózkodott, a szerencsétlenséget senki sem élte túl – írja a CBS News.
A járatot üzemeltető Satena légitársaság közölte, hogy a baleset után azonnal mentőcsapat indult a helyszínre, túlélők után kutatva.
A repülőgép helyi idő szerint 11:42-kor szállt fel Cúcuta repülőteréről, és Ocana felé indult, azonban néhány perccel a felszállás után megszakadt a kapcsolat a géppel.
A fedélzeten a kéttagú személyzet és 13 utas tartózkodott, köztük Diógenes Quintero képviselő, aki a belső fegyveres konfliktus áldozatainak érdekeit képviseli a régióban, valamint Carlos Salcedo, a márciusban esedékes kongresszusi választások jelöltje.
A hatóságok vizsgálják a légi katasztrófa körülményeit, egyelőre nem tudni, miért zuhant le a gép.
