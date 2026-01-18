A legtöbben rosszul csinálják – kiderült, melyik alvási pozíció a nyerő

A forró nyári éjszakákon különösen feltűnik, mennyit forgolódunk, miközben kényelmes alvási pozíciót keresünk. Ilyenkor újra és újra felmerül a kérdés, melyik a legjobb alvási pozíció, és vajon valóban hatással van-e az alvás minőségére és az egészséges alvásra.
Meglepő módon viszonylag kevés nagyszabású alváskutatás foglalkozik azzal, milyen testhelyzetben alszunk az éjszaka során. A szakemberek ezért eltérő módszereket alkalmaztak:
egyes vizsgálatokban alvás közben rögzítették a résztvevőket, máshol mozgásérzékelőkkel követték az alvási pozíciók változását.
Ezek a megfigyelések segítettek pontosabb képet kapni az alvási szokásokról és arról, hogyan alakul az alvás minősége különböző testhelyzetekben.
Oldalt, háton vagy hason alszunk a legtöbbet?
Egy dán vizsgálat szerint az emberek az ágyban töltött idő több mint felét oldalukon töltik, ami alapján sokan ezt tartják a legjobb alvási pozíciónak. Az idő közel 38 százalékában háton fekve alszunk, míg hason alig 7 százalék jut.
Az eredmények azt mutatják, hogy az oldalt alvás a leggyakoribb alvási pozíció, míg a hason alvás inkább kivételnek számít. Ez a megoszlás fontos támpontot ad ahhoz, hogyan alszanak az emberek a valóságban.
Az életkor szerepe az alvási testhelyzetben
Az alvási szokások az életkorral is változnak. A kutatások szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb eséllyel választja az oldalfekvést. Ez arra utal, hogy a test idővel alkalmazkodik, és olyan alvási pozíciót részesít előnyben, amely kényelmesebbnek és pihentetőbbnek bizonyul.
Érdekesség, hogy ez nem velünk született adottság: a három év feletti gyerekek még közel azonos arányban alszanak háton, oldalt és hason.
Tanuljuk az ideális alvási pozíciót?
A kutatások alapján úgy tűnik, nincs mindenki számára egyetlen helyes alvási pozíció. A test jelzései, a komfortérzet és az alvás minősége együtt alakítják ki azt a testhelyzetet, amelyet idővel „ideálisnak” érzünk.
A legjobb alvási pozíció tehát nem feltétlenül tudatos döntés eredménye, hanem egy tanult alkalmazkodás, amely az egészséges alvást szolgálja.
Bár sokan keresik a választ arra, melyik a legjobb alvási pozíció, a kutatások inkább azt mutatják meg, hogyan alszunk valójában. Az alvási testhelyzet idővel változik, és nagyban függ attól, hogyan reagál a testünk az évek során. Az egészséges alvás kulcsa nem egyetlen pózban, hanem a testünk jelzéseinek felismerésében rejlik – derül ki a BBC cikkéből.
