A legtöbben rosszul csinálják – kiderült, melyik alvási pozíció a nyerő

Mindannyiunknak megvan a bevált póza, amelyben a legkönnyebben elalszunk. De vajon létezik legjobb alvási pozíció, amely valóban az egészséges alvást segíti? A kutatások eredményei meglepő képet rajzolnak arról, hogyan alszunk valójában.
A forró nyári éjszakákon különösen feltűnik, mennyit forgolódunk, miközben kényelmes alvási pozíciót keresünk. Ilyenkor újra és újra felmerül a kérdés, melyik a legjobb alvási pozíció, és vajon valóban hatással van-e az alvás minőségére és az egészséges alvásra.

Legjobb alvási pozíció
Legjobb alvási pozíció az emberek többségének az oldalfekvés (illusztráció)
Fotó: Pexels

Legjobb alvási pozíció

  • oldalt vagy háton jobb aludni?
  • életkor és alvás
  • alvási kutatások
  • ideális alvási póz

Meglepő módon viszonylag kevés nagyszabású alváskutatás foglalkozik azzal, milyen testhelyzetben alszunk az éjszaka során. A szakemberek ezért eltérő módszereket alkalmaztak: 

egyes vizsgálatokban alvás közben rögzítették a résztvevőket, máshol mozgásérzékelőkkel követték az alvási pozíciók változását.

Ezek a megfigyelések segítettek pontosabb képet kapni az alvási szokásokról és arról, hogyan alakul az alvás minősége különböző testhelyzetekben.

Oldalt, háton vagy hason alszunk a legtöbbet?

Egy dán vizsgálat szerint az emberek az ágyban töltött idő több mint felét oldalukon töltik, ami alapján sokan ezt tartják a legjobb alvási pozíciónak. Az idő közel 38 százalékában háton fekve alszunk, míg hason alig 7 százalék jut.

Woman with sleep mask in bed, top view
REM fázis: a tudatos álmodás is ebben a szakaszban jöhet létre (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Az eredmények azt mutatják, hogy az oldalt alvás a leggyakoribb alvási pozíció, míg a hason alvás inkább kivételnek számít. Ez a megoszlás fontos támpontot ad ahhoz, hogyan alszanak az emberek a valóságban.

Az életkor szerepe az alvási testhelyzetben

Az alvási szokások az életkorral is változnak. A kutatások szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb eséllyel választja az oldalfekvést. Ez arra utal, hogy a test idővel alkalmazkodik, és olyan alvási pozíciót részesít előnyben, amely kényelmesebbnek és pihentetőbbnek bizonyul.

Érdekesség, hogy ez nem velünk született adottság: a három év feletti gyerekek még közel azonos arányban alszanak háton, oldalt és hason.

Az alvási pozíció részben egy tudatos alkalmazkodás (illusztráció) Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Tanuljuk az ideális alvási pozíciót?

A kutatások alapján úgy tűnik, nincs mindenki számára egyetlen helyes alvási pozíció. A test jelzései, a komfortérzet és az alvás minősége együtt alakítják ki azt a testhelyzetet, amelyet idővel „ideálisnak” érzünk.

A legjobb alvási pozíció tehát nem feltétlenül tudatos döntés eredménye, hanem egy tanult alkalmazkodás, amely az egészséges alvást szolgálja.

Bár sokan keresik a választ arra, melyik a legjobb alvási pozíció, a kutatások inkább azt mutatják meg, hogyan alszunk valójában. Az alvási testhelyzet idővel változik, és nagyban függ attól, hogyan reagál a testünk az évek során. Az egészséges alvás kulcsa nem egyetlen pózban, hanem a testünk jelzéseinek felismerésében rejlik – derül ki a BBC cikkéből.

