Izzasztó hőségben küzdenek a tűzoltók, közel húsz éve nem volt ilyen meleg

Az elmúlt 17 év legmelegebb napjára számítanak kedden Melbourne-ben. Az ausztrál meteorológiai intézet szerint 45 Celsius-fok lehet – tájékoztat az MTI.
A hőhullám növelte a tűzveszélyt Ausztrália második legnépesebb államában, Victoriában, ahol az Otways régióban gyorsan terjedő bozóttűz már felégetett mintegy 10 ezer hektárt.
A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a nap későbbi részére előrejelzett erős szél gerjesztheti a tüzet, veszélyeztetve az otthonokat.
A területen hat nagyobb tüzet jelentettek, melyből kettő veszélyes gyorsasággal terjed – írja a BBC. Több helyen figyelmeztették a lakosokat, hogy egyelőre maradjanak otthon, és kövessék a híreket, mert bármikor elrendelhetik a terület evakuálását.
A nagy hőség tovább nehezíti a tűzoltók munkáját, akik megállás nélkül dolgoznak az erdőtüzek megfékezésén – közölte Chris Hardman, a helyi tűzoltóság vezetője.
A mentőszolgálatok mintegy 1100 otthonba kopogtattak be, és mintegy tízezer telefonra küldtek SMS-t, amelyben arra kérték a lakókat, hogy hagyják el a régiót.
Victoria állam egész területén teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a hatóságok így is próbálják csökkenteni az új tüzek kockázatát.
A városokban a hőmérséklet várhatóan eléri a 40 Celisus-fokot.
A Melbourne-től 440 kilométerre északnyugatra fekvő, alig több mint ezer lakosú Ouyen településen a hőmérséklet valószínűleg eléri a 49 Celsius-fokot
– közölte a meteorológiai szolgálat.
Fokozottan figyelni kell az idősekre és gyermekekre a legmelegebb napokon
A forróság az emberi szervezetet is leterheli, fokozott veszélyben az idősek és a kisgyermekek vannak.
„Súlyos egészségügyi problémákat okozhat a hőség, hőgutát, kiszáradást okozhat, de növeli a szívroham és a stroke kockázatát is” – figyelmeztetett Caroline McElnay, Victoria állam egészségügyi főtisztviselője.
