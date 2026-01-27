Izzasztó hőségben küzdenek a tűzoltók, közel húsz éve nem volt ilyen meleg

Az elmúlt 17 év legmelegebb napjára számítanak kedden Melbourne-ben. Az ausztrál meteorológiai intézet szerint 45 Celsius-fok lehet – tájékoztat az MTI.

17 év óta a legmelegebb napra készülhetnek Melbourne lakosai. A hőhullám növelte a tűzveszélyt Victoria államban, ahol az Otways régióban gyorsan terjedő bozóttűz már felégetett mintegy 10 ezer hektárt. (A kép illusztráció.) Fotó: SEAN BLOCKSIDGE / WESTERN AUSTRALIA DEPARTMENT OF

A hőhullám növelte a tűzveszélyt Ausztrália második legnépesebb államában, Victoriában, ahol az Otways régióban gyorsan terjedő bozóttűz már felégetett mintegy 10 ezer hektárt.

A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a nap későbbi részére előrejelzett erős szél gerjesztheti a tüzet, veszélyeztetve az otthonokat.

A területen hat nagyobb tüzet jelentettek, melyből kettő veszélyes gyorsasággal terjed – írja a BBC. Több helyen figyelmeztették a lakosokat, hogy egyelőre maradjanak otthon, és kövessék a híreket, mert bármikor elrendelhetik a terület evakuálását.

A nagy hőség tovább nehezíti a tűzoltók munkáját, akik megállás nélkül dolgoznak az erdőtüzek megfékezésén – közölte Chris Hardman, a helyi tűzoltóság vezetője.

Residents in western Victoria have been urged to “evacuate immediately” as emergency services predict “extreme” conditions will see already out of control bushfires “rapidly expand”.https://t.co/ZlrkNTjXop — Sky News Australia (@SkyNewsAust) January 27, 2026

A mentőszolgálatok mintegy 1100 otthonba kopogtattak be, és mintegy tízezer telefonra küldtek SMS-t, amelyben arra kérték a lakókat, hogy hagyják el a régiót.

Victoria állam egész területén teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a hatóságok így is próbálják csökkenteni az új tüzek kockázatát.

A városokban a hőmérséklet várhatóan eléri a 40 Celisus-fokot.

A Melbourne-től 440 kilométerre északnyugatra fekvő, alig több mint ezer lakosú Ouyen településen a hőmérséklet valószínűleg eléri a 49 Celsius-fokot

– közölte a meteorológiai szolgálat.

Fokozottan figyelni kell az idősekre és gyermekekre a legmelegebb napokon

A forróság az emberi szervezetet is leterheli, fokozott veszélyben az idősek és a kisgyermekek vannak.

„Súlyos egészségügyi problémákat okozhat a hőség, hőgutát, kiszáradást okozhat, de növeli a szívroham és a stroke kockázatát is” – figyelmeztetett Caroline McElnay, Victoria állam egészségügyi főtisztviselője.

Erős földrengés rázott meg egy ausztrál szigetet

Földmozgás rázta meg a dél-ausztráliai Macquarie-szigetet hétfő délután. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS) szerint az erős, 5,7-es magnitúdójú földrengés nem sokkal délután öt óra előtt történt a szigeten.