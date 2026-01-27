Izzasztó hőségben küzdenek a tűzoltók, közel húsz éve nem volt ilyen meleg

Hírlevél
Melbourne lakói rendkívüli hőségre készülhetnek, miközben Victoria államban a szárazság okozta erdőtüzekkel is küzdenek. Kedden az előrejelzések szerint az elmúlt 17 év legmelegebb nap várható, akár 45 Celsius-fokkal.
Az elmúlt 17 év legmelegebb napjára számítanak kedden Melbourne-ben. Az ausztrál meteorológiai intézet szerint 45 Celsius-fok lehet – tájékoztat az MTI. 

17 év óta a legmelegebb napra készülhetnek Melbourne lakosai.A hőhullám növelte a tűzveszélyt Victoria államban, ahol az Otways régióban gyorsan terjedő bozóttűz már felégetett mintegy 10 ezer hektárt.
17 év óta a legmelegebb napra készülhetnek Melbourne lakosai. A hőhullám növelte a tűzveszélyt Victoria államban, ahol az Otways régióban gyorsan terjedő bozóttűz már felégetett mintegy 10 ezer hektárt. (A kép illusztráció.) Fotó: SEAN BLOCKSIDGE / WESTERN AUSTRALIA DEPARTMENT OF 

A hőhullám növelte a tűzveszélyt Ausztrália második legnépesebb államában, Victoriában, ahol az Otways régióban gyorsan terjedő bozóttűz már felégetett mintegy 10 ezer hektárt. 

A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a nap későbbi részére előrejelzett erős szél gerjesztheti a tüzet, veszélyeztetve az otthonokat. 

A területen hat nagyobb tüzet jelentettek, melyből kettő veszélyes gyorsasággal terjed – írja a BBC. Több helyen figyelmeztették a lakosokat, hogy egyelőre maradjanak otthon, és kövessék a híreket, mert bármikor elrendelhetik a terület evakuálását. 

A nagy hőség tovább nehezíti a tűzoltók munkáját, akik megállás nélkül dolgoznak az erdőtüzek megfékezésén – közölte Chris Hardman, a helyi tűzoltóság vezetője. 

A mentőszolgálatok mintegy 1100 otthonba kopogtattak be, és mintegy tízezer telefonra küldtek SMS-t, amelyben arra kérték a lakókat, hogy hagyják el a régiót.  

Victoria állam egész területén teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a hatóságok így is próbálják csökkenteni az új tüzek kockázatát.  

A városokban a hőmérséklet várhatóan eléri a 40 Celisus-fokot.  

A Melbourne-től 440 kilométerre északnyugatra fekvő, alig több mint ezer lakosú Ouyen településen a hőmérséklet valószínűleg eléri a 49 Celsius-fokot

– közölte a meteorológiai szolgálat. 

Fokozottan figyelni kell az idősekre és gyermekekre a legmelegebb napokon

A forróság az emberi szervezetet is leterheli, fokozott veszélyben az idősek és a kisgyermekek vannak. 

„Súlyos egészségügyi problémákat okozhat a hőség, hőgutát, kiszáradást okozhat, de növeli a szívroham és a stroke kockázatát is” – figyelmeztetett Caroline McElnay, Victoria állam egészségügyi főtisztviselője. 

