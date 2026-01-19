Lemondott a bolgár elnök

Bejelentette lemondását Rumen Radev bolgár elnök hétfőn a nemzethez intézett beszédében.
Közölte, hogy indulni akar az előrehozott parlamenti választásokon, amelyek elkerülhetetlenné váltak, miután a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.
"Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton" - mondta a jelenlegi alelnökre utalva.
Radev már pénteken közölte, hogy Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat kell tartani, miután a harmadik párt, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) is visszaadta a kormányalakítási megbízatást.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!