Meghalt Lengyelország legidősebb asszonya – egészen hihetetlen kort élt meg

113 éves korában elhunyt Jadwiga Zak-Stewart, Lengyelország legidősebb állampolgára - közölte a közép-lengyelországi Lódz városban működő vajdasági hivatal hétfőn.

A lengyel történelem egyik tanúja hosszú életet hagyott maga után

Meghalt a legidősebb lengyel asszony

Az asszony 1912-ben született Varsóban, és 2023 óta, amikor más hosszú életű kortársai elhunytak, ő volt az egyetlen élő lengyel, aki még az első világháború kitörése előtt született - mutatott rá a TVP Info lengyel közszolgálati hírtelevízió.

Felidézték: a második világháború után Jadwiga Zak-Stewart Lódzban telepedett le, a kommunista hatalom által 1981-ben meghirdetett hadiállapot idején családjával együtt az Egyesült Államokba vándorolt ki.

Százéves korában azonban hazatért, és a haláláig Lódzban élt idősek otthonában.

A leghosszabb életű lengyelként Tekla Juniewiczet tartják számon, a nő 116 évesen hunyt el 2022-ben.

