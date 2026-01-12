Kínos pillanat a Golden Globe-on: Leonardo DiCapriónak csúnyán beszóltak

Leonardo DiCaprio volt az egyik célpontja Nikki Glaser nyitómonológjának a Los Angelesben megrendezett 83. Golden Globe-díjátadón. A gála házigazdája humoros, de éles megjegyzésekkel illette a világsztár párkapcsolati múltját, miközben DiCaprio filmes pályafutását is méltatta - tájékoztat a Fox News.

Leonardo DiCaprio neve uralta a Golden Globe nyitányát

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Leonardo DiCaprio magánélete a poénok középpontjában

A 41 éves komikus a monológ során felidézte, hogy DiCaprio pályája során számos ikonikus szerepet alakított, rangos díjakat nyert, és a világ legelismertebb rendezőivel dolgozott együtt. Nikki Glaser poénjai azonban elsősorban arra utaltak, hogy a színész magánéletét rendszeresen fiatalabb partnerekkel hozzák összefüggésbe, ami évek óta visszatérő téma a bulvársajtóban.

Mindezt még azelőtt, hogy a barátnőd betöltötte volna a 30-at

– hangzott el Nikki Glaser egyik legerősebb mondata a Golden Globe-gála nyitómonológjában, amikor Leonardo DiCaprio pályafutását méltatta.

Leonardo DiCaprio 2023 óta az olasz szupermodellel, Vittoria Ceretti alkot egy párt, kapcsolatukról azonban mindketten következetesen diszkréten nyilatkoznak. A színész magánélete az elmúlt években is rendszeresen a figyelem középpontjába került, mivel párválasztását gyakran fiatalabb modellekkel hozzák összefüggésbe. A közelmúltban DiCapriót összeboronálták Irina Shayk és Gigi Hadid modellekkel is.

A megszólalásokat a közönség nevetéssel fogadta, maga DiCaprio pedig bólintással és kézjellel jelezte, hogy jó humorral viseli a megjegyzéseket. A színész az elmúlt időszakban is következetesen kerülte a nyilvános nyilatkozatokat magánéletéről, és több interjúban hangsúlyozta: tudatosan igyekszik távol tartani személyes ügyeit a nyilvánosságtól.

