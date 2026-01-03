Leonardo DiCaprio nem spórolt — szuperjachton ünnepelt a világelittel

A fotók tanúsága szerint Leonardo DiCaprio és fiatal barátnője, Vittoria Ceretti a St. Barts partjainál horgonyzó luxusjachton élvezte a napsütést, miközben a fedélzeten feltűnt Jeff Bezos és Lauren Sánchez is. A mintegy 250 millió dollár — vagyis nagyjából 90 milliárd forint — értékű hajó igazi úszó palotaként szolgált a világelit számára – írja a PageSix.

Leonardo DiCaprio egy közel 90 milliárd forintos szuperjachton lazított St. Bartsnál Jeff Bezosszal és Lauren Sánchezszel. Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Leonardo DiCaprio a szupergazdagok társaságában

Leonardo DiCaprio egy egyszerű fehér pólóban és szürke rövidnadrágban pihent, napszemüvegét időnként hagyományos szemüvegre cserélve. A 27 éves modell, Vittoria Ceretti fehér trikóban és barna szarongszoknyában jelent meg, szalmakalappal és napszemüveggel kiegészítve a megjelenését.

A hajó másik részén Lauren Sánchez zebramintás bikinifelsőben és fehér szarongban társalgott a vendégekkel, míg férje, Jeff Bezos fehér pólóban, rövidnadrágban és napszemüvegben élvezte a gondtalan pihenést.

Aspen után Karib-tenger

A beszámolók szerint a páros korábban Aspenben töltötte a karácsonyi ünnepeket, majd onnan érkeztek a Karib-térségbe. St. Barts szigetén már egy bárban is együtt ünnepeltek, ahol Lauren Sánchez táncra is perdült, miközben a társaság az újévre hangolódott.

