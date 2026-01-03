Hírlevél
Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio nem spórolt — szuperjachton ünnepelt a világelittel

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
A világsztárok idén sem fogták vissza magukat az év végi pihenés során. Leonardo DiCaprio ugyanis egy elképesztő, közel 90 milliárd forintot érő szuperjachton lazított a Karib-tengeren, méghozzá Jeff Bezos és felesége, Lauren Sánchez társaságában.
Leonardo DiCaprioJeff BezosVittoria Ceretti

A fotók tanúsága szerint Leonardo DiCaprio és fiatal barátnője, Vittoria Ceretti a St. Barts partjainál horgonyzó luxusjachton élvezte a napsütést, miközben a fedélzeten feltűnt Jeff Bezos és Lauren Sánchez is. A mintegy 250 millió dollár — vagyis nagyjából 90 milliárd forint — értékű hajó igazi úszó palotaként szolgált a világelit számára – írja a PageSix.

Leonardo DiCaprio egy közel 90 milliárd forintos szuperjachton lazított St. Bartsnál Jeff Bezosszal és Lauren Sánchezszel.
Leonardo DiCaprio egy közel 90 milliárd forintos szuperjachton lazított St. Bartsnál Jeff Bezosszal és Lauren Sánchezszel. Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Leonardo DiCaprio a szupergazdagok társaságában

Leonardo DiCaprio egy egyszerű fehér pólóban és szürke rövidnadrágban pihent, napszemüvegét időnként hagyományos szemüvegre cserélve. A 27 éves modell, Vittoria Ceretti fehér trikóban és barna szarongszoknyában jelent meg, szalmakalappal és napszemüveggel kiegészítve a megjelenését.

A hajó másik részén Lauren Sánchez zebramintás bikinifelsőben és fehér szarongban társalgott a vendégekkel, míg férje, Jeff Bezos fehér pólóban, rövidnadrágban és napszemüvegben élvezte a gondtalan pihenést.

Aspen után Karib-tenger

A beszámolók szerint a páros korábban Aspenben töltötte a karácsonyi ünnepeket, majd onnan érkeztek a Karib-térségbe. St. Barts szigetén már egy bárban is együtt ünnepeltek, ahol Lauren Sánchez táncra is perdült, miközben a társaság az újévre hangolódott.

