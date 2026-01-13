Hírlevél
alkohol

Addiktológus az alkoholról való leszokásról: ezek a módszerek biztosan nem segítenek

Sokan rossz eszközökkel próbálják megoldani az alkoholfüggőség problémáját. A leszokás az alkoholról nem ultimátumokkal és vitákkal működik. Egy addiktológus szerint ezek a módszerek gyakran többet ártanak, mint használnak.
alkoholegészségéletmódegészséges életmódleszokás

A leszokás az alkoholról sok esetben nem azért vall kudarcot, mert nincs szándék a változásra, hanem mert rossz módszereket alkalmaznak. Egy addiktológus szerint az alkoholfüggőség kezelésében számos elterjedt megoldás hatástalan, sőt gyakran rontja a helyzetet – írja a Lenta.ru.

leszokás az alkoholról
Nem egyszerű leszokni az alkoholról (illusztráció)
Fotó: KieferPix / Shutterstock

Leszokás az alkoholról: ezek a módszerek biztosan nem működnek

A szakértő szerint a fenyegetések, ultimátumok, viták és az ivás ellenőrzésére tett kísérletek nem segítik a leszokás az alkoholról folyamatát. Ezek a módszerek inkább ellenállást váltanak ki a függő személyből.

 Az alkoholfüggőség ugyanis megváltoztatja az agy működését, torzítja a döntéshozatalt és az akaraterőt.

Az addiktológus hangsúlyozta, hogy a hatékony módszerek az alkoholról való leszokáshoz csak szakemberek bevonásával működnek. A családi beszélgetések és a támogatás hasznos lehet, de kizárólag józan, nyugodt állapotban. A hozzátartozók ne próbálják megmenteni a függőt az alkohol következményeitől, mert ez akadályozza a felismerést és a változást.

