Addiktológus az alkoholról való leszokásról: ezek a módszerek biztosan nem segítenek

A leszokás az alkoholról sok esetben nem azért vall kudarcot, mert nincs szándék a változásra, hanem mert rossz módszereket alkalmaznak. Egy addiktológus szerint az alkoholfüggőség kezelésében számos elterjedt megoldás hatástalan, sőt gyakran rontja a helyzetet – írja a Lenta.ru.

Nem egyszerű leszokni az alkoholról (illusztráció)

Fotó: KieferPix / Shutterstock

Leszokás az alkoholról: ezek a módszerek biztosan nem működnek

A szakértő szerint a fenyegetések, ultimátumok, viták és az ivás ellenőrzésére tett kísérletek nem segítik a leszokás az alkoholról folyamatát. Ezek a módszerek inkább ellenállást váltanak ki a függő személyből.

Az alkoholfüggőség ugyanis megváltoztatja az agy működését, torzítja a döntéshozatalt és az akaraterőt.

Az addiktológus hangsúlyozta, hogy a hatékony módszerek az alkoholról való leszokáshoz csak szakemberek bevonásával működnek. A családi beszélgetések és a támogatás hasznos lehet, de kizárólag józan, nyugodt állapotban. A hozzátartozók ne próbálják megmenteni a függőt az alkohol következményeitől, mert ez akadályozza a felismerést és a változást.

Az alkohol évtizedek óta része a mindennapoknak, pedig a tudomány egyre világosabban mutatja: nincs biztonságos mennyiség. Az alkohol hatásai a szívre, májra és agyra már kisebb mennyiségben is pusztítóak, ugyanakkor a jó hír, hogy a szervezet képes meglepően gyorsan regenerálódni, ha abbahagyjuk az ivást.

Az ünnepek után sokan szeretnének egészségesebb életmódot folytatni. A száraz január trend követői 30 napig mellőzik az alkoholfogyasztást – a szakértők meglepő dolgokat árultak el a trend hatásairól.