Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
egészség

Nem véletlen a színük: ezért olyan egészségesek a lila ételek

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vörös, kék és lila árnyalatú élelmiszerekben található hatóanyagok régóta a kutatások középpontjában állnak. A lila ételek fogyasztása elsősorban az antociánok miatt lehet kedvező, amelyek antioxidáns tulajdonságaik révén több szervrendszer működését is támogatják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egészséglila ételételantioxidáns

A lila ételek nemcsak látványosak, hanem különösen értékesek is az egészség szempontjából. Színüket olyan növényi vegyületek adják, amelyek fontos szerepet játszanak a szervezet védelmében.

lila ételek
A lila ételek, mint az áfonya, vagy szeder szépek, finomak és egészségesek is (illusztráció) Fotó: Lucas Guizo/pexels

Ezért fogyasszunk lila ételeket

A vörös, kék és lila árnyalatú élelmiszerekben található hatóanyagok régóta a kutatások középpontjában állnak. A lila ételek fogyasztása elsősorban az antociánok miatt lehet kedvező, amelyek antioxidáns tulajdonságaik révén több szervrendszer működését is támogatják.

Mik azok az antociánok?

Az antocián a flavonoidok családjába tartozó növényi vegyület, amely a bogyós gyümölcsök, a lila káposzta, a padlizsán héja vagy a fekete rizs jellegzetes színét adja. Ezek a növényi pigmentek nemcsak színeznek, hanem biológiailag aktív anyagok is.

Elfogyasztásuk után nemcsak maguk az antociánok, hanem a belőlük képződő metabolitok is hatást gyakorolnak a szervezetre.

A lila ételekben található antociánok, növényi pigmentek nem csak színeznek, hatásuk is van (illusztráció) Fotó: Bruna Branco/pexels

Antioxidáns hatás és sejtvédelem

Az antociánok egyik legfontosabb tulajdonsága az erős antioxidáns hatás. Segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, ezáltal csökkentik az oxidatív stresszt, amely számos krónikus betegség kialakulásában szerepet játszik.

Emellett aktiválják a szervezet saját antioxidáns rendszereit is, fokozva azoknak az enzimeknek a működését, amelyek a sejtkárosodás ellen védenek.

Szív- és érrendszeri egészség

A legerősebb tudományos bizonyítékok a szív- és érrendszeri egészség javulására utalnak. Az antociánok antioxidáns hatása hozzájárulhat az erek megfelelő működéséhez, és szerepet játszhat a gyulladáscsökkentésben.

Az antociánban gazdag étrend támogathatja az érrendszer rugalmasságát és a normál keringési folyamatokat.

Szilva, Füge, Szőlő (illusztráció) Fotó: Tijana Drndarski/Pexels

Hatás az agyműködésre és a memóriára

Kutatások szerint az antociánok az agyműködésre is kedvezően hathatnak, különösen idősebb korban. Vizsgálatok alapján javíthatják a memóriát, a kognitív teljesítményt és az agyi véráramlást.

Egyes eredmények arra utalnak, hogy az antociánok vagy metabolitjaik képesek átlépni a vér–agy gátat, ami magyarázhatja idegrendszeri hatásaikat.

Bőr egészsége és UV-védelem

A bőr egészsége szempontjából is fontos szerepet tölthetnek be ezek a vegyületek. Az antociánok csökkentik az oxidatív és gyulladásos folyamatokat, amelyek a bőr öregedéséhez vezetnek.

Hozzájárulhatnak a kollagén megőrzéséhez, a bőr rugalmasságához, valamint szerepet játszhatnak az UV-védelemben is.

Antociánban gazdag ételek

A lila ételek legjobb természetes forrásai közé tartoznak:

  • a bogyós gyümölcsök,
  • a lila szőlő,
  • a padlizsán héja,
  • a pigmentált gabonák.

Ezek rendszeres fogyasztása természetes módon járulhat hozzá a szervezet védelméhez.

A lila ételek színét adó antociánok olyan növényi vegyületek, amelyek komplex módon támogatják az egészséget. Antioxidáns hatásuk révén védik a sejteket, kedvezően hatnak a szívre, az agyra és a bőrre, így rendszeres fogyasztásuk hosszú távon is előnyös lehet – olvasható a News-Medical.Net oldalán.

A lila ételek nemcsak szépek, de életmentőek is lehetnek

A lila ételek, gyümölcsök és zöldségek szuperélelmiszernek számítanak. Rendszeres fogyasztásukkal egyszerre védi az ember a testét és frissíti az elméjét.

Így hozhatja ki a legtöbbet a lilakáposztából

A lilakáposzta sokak számára a karácsonyi menü része, köretként a sült húsok mellett, pedig ez a zöldség jóval többre képes annál, mint hogy ünnepi kísérő legyen. Ráadásul kevesebben tudják, hogy a lilakáposzta nyersen és levesként is kiváló.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!