Egy apró részlet a híradóban, ami megőrjítette a fél országot – ezt nézik újra és újra

A kedd esti híradó időjárásblokkjában Lizzie Rizzini elegáns farmerruhában és világos magassarkú cipőben állt a térkép elé. A BBC időjárásjelentő azonban akaratlanul is elvonta a figyelmet az előrejelzésről, miután a nézők egy sötét pántszerű részletet véltek felfedezni a combján – írja a DailyMail.

Lizzie Rizzini szexi pillanata a híradóban felrobbantotta a netet – mindenki ezt nézi újra és újra.Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A közösségi oldalakat percek alatt elárasztották a reakciók. Többen viccesen megjegyezték, hogy „ez feldobta az esős estét”, míg mások szerint ilyet még soha nem láttak a hatórás híradóban. A kommentelők egy része egyenesen csipkés harisnyára gyanakodott.

Lizzie Rizzini és az időjárásos botrány

A nagy felhajtás közepette azonban többen igyekeztek lehűteni a kedélyeket. Egyes nézők szerint a feltűnő részlet egyszerűen lehetett egy melegebb aláöltözet, mások pedig úgy vélték, hogy egy mikrofon pánt rajzolódott ki a ruhán keresztül.

Akármi is volt az igazság, a nézők reakciói egyértelműen megmutatták: Lizzie Rizzini pillanatok alatt a figyelem középpontjába került, és sokan már azt írták, hogy „van élet a régi kedvencek után is”.

Carol Kirkwood távozása után új arc a középpontban

A történet különösen azért kapott ekkora visszhangot, mert a csatorna nézői még mindig Carol Kirkwood távozása miatt érzelmesek. A legendás időjárásos több mint huszonöt év után búcsúzik, döntését pedig könnyek között jelentette be egy élő adásban, közvetlenül egy viharjelentés után.

Elmondta, hogy több időt szeretne tölteni a férjével, utazni, valamint az írásra koncentrálni, hiszen már több regénye is megjelent. A kollégák meghatódva búcsúztak tőle, a nézők pedig nehezen engedik el.