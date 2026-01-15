Hírlevél
Nagy a baj: megérkeztek az első európai katonák Grönlandra

Három ló szabadult el egy autópályán, két balesetben gázolták őket halálra

1 órája
Lezárták az A3-as autópályát Angliában, miután három lovat gázolt halálra egy teherautó és egy személyautó. Egyelőre nem tudni, hogyan szabadult el a három ló.
Csütörtök reggel nem mindennapi okok miatt vezettek be útlezárást az A247-es út és a B2039-es út között, Burntcommonnál és Ockhamnél: egy teherautó, egy személyautó és három ló ütközött.

ló
Három ló szabadult el az autópályán - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A surrey-i rendőrséget hajnali 1:40 körül riasztották a helyszínre, miután bejelentést kaptak arról, hogy két elszabadult ló ütközött egy teherautóval az A3-as autópályán. Röviddel ezután egy másik bejelentést is kaptak egy másik ütközésről, ahol egy autó ütközött egy lóval.

Mindhárom ló elpusztult a helyszínen.

A két jármű sofőrjét kihallgatják a folyamatban lévő nyomozás részeként - írja a Daily Star.

Hazánkban is vágtázott már ló az autópályán

Nem mindennapi látvánnyal szembesültek októberben az autósok az M5-ös autópályán, ahol a forgalommal szemben vágtázott több ló is. A jelenetről több videó is készült, nem sokon múlt a tragédia.

 

