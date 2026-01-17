Hírlevél
A lovak olyan dolgot is képesek megérezni az ember közelében, amit más nem

Egy friss tudományos kutatás szerint az emberi félelemnek szaga van, és ezt a lovak pontosan érzékelik. A kísérletek kimutatták, hogy a ló idegesebben viselkedik, ha olyan ember illatával találkozik, aki fél.
A kutatók szerint ez az első egyértelmű bizonyíték arra, hogy az érzelmek illatok útján is hatnak az állatokra. A ló ilyenkor könnyebben megriad, óvatosabbá válik, és kevésbé bízik az emberben írja a CNN Edition.

ló
A ló és az ember már évezredek óta kötődik egymáshoz. 
Fotó: Unsplash

Amikor a ló megérzi a félelmet

A vizsgálat során emberek hónaljából származó szagmintákat használtak, amelyeket félelmetes, vidám és semleges helyzetekben vettek. Ezeket a mintákat 43 nőstény lónak mutatták meg ellenőrzött körülmények között. A megfigyelések szerint a félelemmel teli szag hatására az állatok gyakrabban riadtak meg és elkerülték az embereket. A pulzusuk megemelkedett, és a stresszre utaló hormonok szintje is nőtt. 

A szakértők ezt fajok közötti érzelmi fertőzésnek nevezik. 

A kutatásnak komoly gyakorlati jelentősége van a lovaglás és a lókezelés szempontjából. A tudósok szerint a lovas lelkiállapota közvetlenül befolyásolja az állat viselkedését. Azonban a lovak nem csak az emberek félelmének „szagára” hagyatkoznak, hanem a való világban minden érzékszervüket használják, hogy döntéseket hozzanak a fenyegetés szintjéről.

Ló-terápia a Semmelweis Egyetemen

A Semmelweis Egyetem kutatói szerint a ló érzelmi állapota nemcsak a többi állatra, hanem a terapeutára és a páciensre is átterjedhet, ami az állatasszisztált terápia kulcsa lehet. A ló alacsonyabb pulzusa, légzésszáma és mozgásának ritmusa bizonyítottan nyugtató hatású, most pedig azt vizsgálják, hogy ez a hatás objektív élettani adatokkal – például szívritmus-változással – is kimutatható-e minden résztvevőnél. A zajlló egyetemi kutatás célja annak feltárása, honnan indul az érzelmi átvitel, és milyen sorrendben hat egymásra ló, terapeuta és páciens.

 

