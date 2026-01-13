London addig nem vezényel brit csapatokat Ukrajnába, amíg nem látja garantáltnak a katonák biztonságát – jelentette ki Richard Knighton, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke, légimarsall, a parlamenti képviselők előtt. Szavait a The Telegraph idézte.

Brit katonák Ukrajnában? London csak teljes biztonság esetén lépne

Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

London megtorpant Ukrajnában, nincs brit katona garanciák nélkül

„Nem vetjük be a fegyveres erőinket, ha nem vagyunk biztosak a biztonságukban” – fogalmazott Knighton.

A képviselők azt kérdezték tőle, úgy látja-e, hogy egy esetleges háború utáni helyzetben a brit katonák elegendő védelemmel és erőforrással rendelkeznének-e Ukrajnában. A légimarsall elismerte, hogy „hadműveleti környezetben nem létezik nulla kockázat”.

Korábban Keir Starmer brit miniszterelnök arról beszélt, hogy az úgynevezett „hajlandók koalíciójának” vezetői Párizsban aláírtak egy nyilatkozatot, amely szerint békemegállapodás esetén csapatokat telepítenének Ukrajnába. Starmer szerint a tűzszünet után Nagy Britannia és Franciaország katonai bázisokat hozna létre Ukrajna területén, valamint haditechnikai raktárakat építene az ukrán fegyveres erők számára.

A múlt héten Párizsban csúcstalálkozót tartott a „hajlandók koalíciója”, ahol az Ukrajnának szánt úgynevezett biztonsági garanciákról is szó esett. A találkozón részt vett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az elnök veje, Jared Kushner is. A záródokumentum szerint a koalíció megállapodott a Kijevnek nyújtott hosszú távú katonai támogatás folytatásáról, és deklarálta a szándékot csapatok telepítésére békemegállapodás esetén.

Az orosz külügyminisztérium korábban egyértelművé tette, hogy a NATO-tagállamok csapatainak ukrajnai jelenléte Moszkva számára elfogadhatatlan, és súlyos eszkalációval fenyeget. A brit és más európai fővárosokban elhangzó nyilatkozatokat Oroszország nyílt provokációnak és a harcok folytatására való uszításnak nevezte.