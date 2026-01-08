Ilyen elképesztő rablást még Amerikában is ritkán látni

Elképesztő lopást hajtott végre két elkövető az Egyesült Államokban. A maszkot viselő fiatalok kalapáccsal törték be egy Lululemon üzlet bejárati ajtaját az Egyesült Államokban, majd néhány perc alatt jelentős mennyiségű ruhát vittek el, végül pedig egy bérelt kisteherautóval elmenekültek – derül ki a rendőrség által közzétett videófelvételből.

A lopást gyorsan végrehajtották a tolvajok a Lululemon márkaboltból

Fotó: TANG KE / CFoto

A biztonsági kamerák felvételein jól látható, ahogy a rablók célirányosan a férfi ruházati részleghez siettek. Az elkövetők kabátokat és pulóvereket ragadtak magukhoz, és többször is visszatértek az üzletbe, hogy újabb zsákmányt vigyenek ki – írja a Fox News.

Öt perces lopás

A rendőrség közlése szerint az egész akció kevesebb mint öt percig tartott. A lopott árut az üzlet előtt parkoló furgonba pakolták, majd még a rendőrök kiérkezése előtt elhajtottak.

A kár pontos összege egyelőre nem ismert.

A rablás Pennsylvania államban, Ardmore városában történt, a Suburban Square bevásárlóközpont egyik Lululemon üzletében.

Amúgy a tervek szerint a Lululemon hamarosan Magyarországon is megjelenik. Az indítás pontos dátumáról a későbbiekben adnak tájékoztatást. Az elmúlt hetekben több fejlemény is történt a hazai, sportfelszerelést és sportruházatot kínáló szegmensben. Miként megírtuk, a Hervis kivonult a magyar piacról (áruházait a SportsDirect vette át), egy másik szereplő, az Intersport üzletnyitással bővítette hálózatát.



