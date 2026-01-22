Többször is visszalopta a Facebookon eladott autóját a ravasz tolvaj

A 24 éves Mamadou Diallo – aki a Facebook Marketplace felületén álnéven hirdetett – hat rendbeli járművel kapcsolatos visszaélés és nyolc rendbeli okirathamisítás vádjával néz szembe. Az ügyészség szerint minden esetben ugyanaz a forgatókönyv ismétlődött, és a vevők csak később szembesültek azzal, hogy lopott autó került a birtokukba – írja az Independent.

Lopott autó miatt vették őri zetbe azt a férfit, aki az eladás után visszalopta a járműveket.Fotó: Shutterstock

Lopott autó – mindig ugyanaz a trükk, mindig új áldozat

A hatóságok szerint két hónap alatt nyolc külön bejelentés érkezett. Az áldozatok vagy egy 2013-as szürke Honda Civicet, vagy egy 2013-as barna Buick Veranót vásároltak készpénzért. A papírok első pillantásra rendben voltak, az autók azonban gyakran már 24 órán belül eltűntek.

A man is accused of running an elaborate scheme involving unsuspecting car buyers on Facebook Marketplace. https://t.co/1jFA6Av3OQ — WAVE (@wave3news) January 21, 2026

Kamerán a visszalopás

Az egyik sértett térfigyelő kamerája rögzítette, ahogy a férfi alig hét órával a vásárlás után, az éjszaka közepén visszatér, és elhajt a járművel. Később kiderült, hogy ugyanaz a lopott autó újra megjelent eladóként az oldalon.

Milliós kár, súlyos következmények

A rendőrség becslése szerint az áldozatok kára összesen 24 000 dollár, ami megközelítőleg 8,6 millió forintnak felel meg. Diallót jelenleg őrizetben tartják, 30 000 dolláros – nagyjából 10,8 millió forintos – óvadék ellenében szabadulhatna.

